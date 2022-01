De Benidorm a Eurovisión

¡Qué buen trabajo el de la savia nueva de Televisión Española! ¡Qué buenas puestas en escena! ¡Qué buenos artistas! ¡Qué buenas canciones! ¡Qué buenas polémicas!

Desde el año 2006 no se celebraba el Festival de Benidorm y, rebautizado como Benidorm Fest, mañana se elegirá en él al representante de España en Eurovisión. Ha vuelto por todo lo alto: ¡quién iba a pensar hace unos años que la primera preselección tendría más audiencia que una gala de Gran hermano!

Me gusta la tele, la música, los festivales y estoy más que asombrado con el trabajazo que este año se está haciendo desde TVE. Feliz con el hecho de dar visibilidad a artistas que, sin ser cabezas de cartel, lo están petando y muy sorprendido con la calidad de las candidaturas.

El público (o el jurado) decidirá mañana en prime time quién nos representará en mayo en Turín y, desde aquí, os pido que escuchéis con mimo todas las canciones, que disfrutéis del espectáculo televisivo que va a ser y que abracemos Eurovisión con fuerza porque es algo que, cuando se hace bien, mola mucho. Os iré contando mis impresiones en el blog desde Benidorm.

Pese a que SloMo no es un Euphoria de esos que conquista unánimemente Europa, es una apuesta 100% segura

Las gallegas Tanxugueiras me encantan, pero el folclore en el festival… o gusta mucho, o no llega ni a la final. Rigoberta Bandini me fascina, pero no tengo claro si se entenderá en Europa la importancia del mensaje de "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas".

Ojo con Calle de la llorería de Rayden. ¡Tremendo control escénico! La de Chanel me parece la candidatura más completa y solvente. Y, aunque llega cinco años tarde y pese a que SloMo no es un Euphoria de esos que conquista unánimemente Europa, es una apuesta 100% segura. A nosotros ya nos ha enamorado. No hay dudas.

Gane quien gane, lo importante es que lo haremos bien y que recuperaremos la ilusión por Eurovisión gracias a Benidorm.