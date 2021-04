Blas Cantó, 12 'points'

Sigo impresionado y conmovido: el miércoles por la noche, al arrancar el programa de Telecinco en el que se entrevistó a Rocío Carrasco para hablar del documental que está revolviendo a España, Blas Cantó nos regaló una impecable actuación que, para mi gusto, es de lo mejor que he visto nunca en directo en televisión.

Conozco a Blas desde hace años. Lo recuerdo perfectamente actuando de niño en el concurso Veo Veo que presentaba Teresa Rabal, le seguí la pista gracias a Eurojunior y más tarde he vivido muy de cerca su arrollador éxito como, me atrevería a decir, líder de Auryn: la boyband contemporánea más popular de la música en nuestro país. Desde su disolución en el verano de 2016, los integrantes de Auryn optaron por diferentes caminos, siendo Blas Cantó y Dani Fernández, los más vinculados al mundo de la música como cantantes. La carrera de Blas parece no tener límites ni fronteras.

En 2021, Blas Cantó vuelve a ser el representante español en Eurovisión (después de la cancelación de la edición de 2020) y, cansado de que se menosprecie a nuestros artistas, de que se critique todo o casi todo lo relacionado con el festival, me gustaría dejar constancia de lo gran artista que es el murciano con la voz más potente y trabajada de nuestro país, mucho más allá del resultado que vaya a obtener el próximo mes en la clasificación del certamen.

Es muy difícil actuar en directo en un programa de televisión, donde los recursos no son los de un escenario, es imposible estar a la altura de Rocío Jurado al interpretar uno de sus temas y es complicado templar los nervios y hacerlo delante de su hija. Blas Cantó lo hizo, y volverá a brillar el próximo miércoles cantando la canción con la que irá a Eurovisión, y deslumbrará a Europa con su Voy a quedarme. ¡Ojalá sepamos valorarte siempre!