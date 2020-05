Adele, su peso y los pesados

Esta semana una imagen ha conmocionado las redes sociales: Adele subió a su Instagram una foto para celebrar su cumpleaños. Una instantánea que a todos, entre los que me incluyo, nos llamó poderosamente la atención. Hasta escribí un post en mi blog sobre ella.

A sus 32 años, Adele aparecía en esta foto delgada, es más, muy delgada en comparación con la imagen habitual que tenemos en nuestras mentes de la británica. La fotografía circuló como la pólvora a través de los grupos de WhatsApp y se convirtió, casi, en un meme: "¿Sabes quién es?", titulaban algunos la foto.

Sí, Adele está muy cambiada, pero... ¿deberíamos estar comentándolo? Con tres discos en el mercado y giras mundiales en su trayectoria, esta semana Adele ha protagonizado titulares en medios generalistas de todo el mundo por haber perdido, dicen, unos 50 kilos, y la pregunta está clara: ¿es esto noticia?

Han pasado años desde el último disco de la de Hello y, desde entonces, ha estado en boca de muchos por su divorcio. Cosa que me parece normal ya que seguro que sus próximas canciones estarán influenciadas por este hecho pero…, ¿y lo del peso? ¿Tanto nos debería importar cuánto pesa la artista?

Afortunadamente el carácter y la personalidad de Adele están muy por encima de sus kilos y seguro que le importa más bien poco lo que se pueda decir de ella pero una vez más, la gordofobia, no necesariamente implícita, ha visto la luz en las redes sociales.

Estos días he leído comentarios de todo tipo y la mayoría me han dado rabia. Cuando tenemos delante de nosotros a una cantante que podría protagonizar todo tipo de noticias por su música la utilizamos para decir que antes su imagen no era del todo saludable. Artistaza antes y artistaza siempre. Estoy deseando que vuelva Adele.