747 verdades y 1 mentira

Las cosas como son: estoy indignado, dolido, enfadado, pero también esperanzado.

El nuevo curso ha comenzado a tope, con carnaza de la buena para todos aquellos que buscan hacer leña del árbol caído y negocio con las desgracias o injusticias, pero solo depende de nosotros sacar buenas, reales y justas conclusiones sobre lo que vemos, oímos o leemos.

Los medios de comunicación están estos días on fire: los titulares de los periódicos no dejan de sucederse a raíz de lo ocurrido en Malasaña, las televisiones buscan al chaval y las redes sociales son, cada vez más, un infalible detector de tontos y homófobos que, sin lugar a dudas, afortunadamente solo suponen un reflejo poco representativo de lo que es la realidad.

Lo de mentir a la Policía es una cagada enorme y una faena tremenda para un colectivo que en pleno 2021 se siente cada vez más amenazado. Pero también es un error invalidar por ello las casi 750 agresiones fruto de la LGTBIfobia que llevamos acumulando en lo que va de 2021.

Se buscan aliad@s, no personas que no quieran ver más allá del titular. Es necesario que todos nos unamos en la causa del respeto, en la de la libertad y en la del amor. Causas que, al final, vienen a ser la misma. Cantemos juntos, celebremos la diversidad y la pluralidad, unámonos bajo un arcoíris de colores en el que todos caben y sepamos, también, ver más allá: por un lado, una denuncia falsa no anula cientos que son verdad, y por otro, ¿está legitimada la agresión de un putero? ¿Vamos a criminalizar a la víctima otra vez? ¿Lo vamos a permitir?

Confío en el aprendizaje de esta lección, en que aprendamos a no juzgar antes de saber, en que no juzguemos por amar ni por vivir ni por sentir diferente. Confío en que aprendamos a educar a los que vienen ‘desaprendidos’. Confío en que amemos y dejemos amar.