Sin renegar de mis ídolos infantiles

¿Alguna vez has sentido vergüenza de aquella música que escuchabas cuando eras un niño? ¿Crees que en el futuro tus hijos querrán olvidar a Los Lunnis y a los Cantajuegos? Yo me niego a renunciar a mi ‘chiqui música’.

Son muchos los artistas que hacen música para los más pequeños de la casa: artistas que divierten y entretienen a nuestras fieras con melodías tontas que son temazos irresistibles y que merecen nuestros respetos. Esta semana he conocido que la mexicana Thalía está a punto de sacar al mercado su segundo disco para niños y también he disfrutado con el nuevo éxito veraniego de Leticia Sabater...

Sí, he dicho "disfrutado" porque yo, que crecí viendo a Leticia en la televisión, no puedo renegar de alguien que compartió conmigo tantos momentos de música y felicidad. Acaba de sacar su enésima canción de verano y no es tan mala. Detesto cuando escucho que alguien la critica o se mofa de ella. Leticia Sabater inventó lo ridículo, pero ha crecido al ritmo de los que algún día fuimos sus niños, se ha adaptado a lo viral y cumple con su misión de darnos más momentos de música y felicidad. Ya sabe que no va a ganar un Grammy, pero ¿no os parece entrañable?

Dejad de meteros con la reina del Leti Rap. Si en cuestión de días ya ha conseguido más de un millón de reproducciones con el videoclip de Vete pal carajo, tra tra... por algo será. ¿Tú también lo has bailado en secreto?

Ahora que todo lo remember está de moda y que en la ‘antigua normalidad’ arrasaban los festivales con artistas de los años 90, me encantaría poder ir a un conciertazo al Xuxa Park, celebrar con mucha fruta fresca un reencuentro de Bom Bom Chip o incluso comprarme un recopilatorio en vinilo de La Onda Vaselina. A ellos, como a Leticia Sabater, me gustaría decirles que no me avergüenzo de seguir escuchando sus canciones porque me siguen haciendo feliz.