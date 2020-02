Los musicales son imparables

Me encantan los musicales. Disfruto viéndolos, gocé haciéndolos y me gusta mucho comentarlos con vosotros. Por eso hoy me gustaría reivindicarlos y darles la importancia que merecen.

Hace unos años, cuando la industria del teatro musical no estaba tan afincada en nuestro país, muchos éramos los que viajábamos a Madrid para poder disfrutar de un género que, después de un tiempo casi en el olvido, comenzó a resurgir gracias a la repercusión que tuvo la producción de La Bella y la bestia (1999). Lo tenía todo: magia, una partitura brillante, unos artistas impresionantes y la suficiente fama de su título como para convertirse en un superventas.

Cuando en el año 2008 yo me embarqué en la gran aventura de ser uno de los protagonistas de High School Musical, me resultaba hasta ridículo decir esa expresión tan manida de "el Broadway madrileño". Hoy por hoy, después de haber visitado el West End de Londres y Broadway en Nueva York... poco, o muy poco, tenemos que envidiarles.

Y no es solo que la calidad del teatro musical en España está a la altura. Es que los musicales, en nuestro país, generan ya más beneficios que la industria del cine. Para que os hagáis a la idea, de los 160 millones de euros que el teatro ha facturado en nuestro país, 110 millones han venido gracias a los musicales.

En cartel tenemos obras maestras como El Rey león, espectáculos geniales como La jaula de las locas, El Médico, Anastasia, West Side Story o el A Chorus line de Antonio Banderas... Y lo más importante, una gran cantera de completos artistas que, estando cada vez más (y mejor) formados, hacen del futuro de los musicales en España algo más que prometedor. Las productoras no solo se están ocupando de ganar dinero, también están formando en escuelas, como la de Billy Elliot, a los niños que nos arrancarán los aplausos pasado mañana.