Que una estrella internacional de la talla de Pablo Alborán salga del armario en pleno 2020 puede parecer una tontería, pero es algo realmente relevante.

Aunque vivimos en un país muy avanzado, en España aún quedan neandertales que califican como enfermos a los miembros del colectivo LGTBIQ+, aún hay idiotas que siguen agrediendo a chavales por tener pluma o a parejas de mujeres por besarse en público.

Aquí también queda mucho por hacer por nosotros, por el resto del mundo (donde hay lugares en los que lo pasan verdaderamente mal) y para destruir la absurda creencia de que un artista vende más o menos dependiendo de su sexualidad.

No puedo entender cómo hay gentuza que, oculta tras el anonimato de las redes sociales, se puede permitir el lujo de criticar al malagueño. No comprendo que algunos digan que su preciosa declaración es una cuestión de marketing o que le echen en cara no haberlo hecho antes. ¿Tiene algún delito que ‘confesar’? ¿Por qué debería hablar de su vida?

El vídeo de Pablo Alborán es honesto y va de corazón a corazón. ¿Qué más se le puede pedir? A partir de ahora, millones de jóvenes de todo el mundo van a tener a Pablo como referente. Verán en él un espejo en el que reflejarse y se sentirán aliviados al saber que no están solos, que hay gente normal que, como ellos, vive vidas normales independientemente de a quién amen.

"En España aún quedan neandertales que califican como enfermos a los miembros del colectivo LGTBIQ+"

Y si alguien duda de que lo que ha hecho Pablo Alborán es muy importante y valiente, solo tiene que escuchar dos veces su mensaje y prestar atención a cuando, justo después de su declaración, dice: "no pasa nada". Si realmente no pasase nada, ese comentario no necesitaría haberlo hecho. La homofobia sigue existiendo y gestos como el suyo son vitales para acabar con ella.

Gracias Pablo. Celebro tu felicidad.