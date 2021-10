La delgada línea de la realidad

Más que de la realidad… La delgada línea que nos separa de ella. Durante los últimos días he pensado un montón sobre este tema y es que el estreno del nuevo reality de Netflix me ha hecho darle vueltas al coco sobre todo lo que acontece a lo real y lo irreal. En Insiders, que así se llama este reality español recién estrenado en la plataforma de streaming, nada es lo que parece: es un reality en el que se busca al concursante perfecto, pero en el que todo, o aparentemente todo, podría ser mentira porque los concursantes están siendo grabados sin saberlo y han empezado a concursar sin saberlo. ¡Flipante!

¿Realidad? ¿Mentira? ¿Qué es cierto y qué no lo es? Muchas veces me he planteado estas preguntas relacionándolas con el mundo de la música. Existen artistas que venden millones de discos y que no tienen millones de seguidores en las redes sociales y también artistas con millones de seguidores en las redes y que no venden discos. ¿Son sus datos reales? Pues quizás no.

Esta reflexión que hoy hago no tiene ninguna intención más allá de haceros una invitación a que os preguntéis cuánto de lo que vemos, sentimos o escuchamos es verdad. Cuántas de las canciones en las que escuchamos una batería cuentan con un músico golpeando un bombo y en cuántas de ellas lo que suena es un beat fabricado por ordenador, cuántos de los temas que suenan en las radios son éxitos reales.

El mundo del marketing y de la publicidad ha desvirtuado el papel del músico, el del artista y el del arte, pero también los ha mejorado en otros aspectos. Me llama la atención ver cómo después de tantos años, tras tantas estrategias de todo tipo y habiéndonos tragado mentiras como nadie, nos seguimos creyendo algunas cosas como las listas de éxitos, los premios musicales, o los millones de visualizaciones en YouTube.