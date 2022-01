Con o sin cebolla. Soy un líder de opinión

Hice un hilo sobre la tortilla de patatas. Con o sin cebolla. Fue viral. Fui el primero. Luego ya lo han hecho todos. Soy un líder de opinión. No como otros que se dedican a copiar. Los sincebollistas son un movimiento que viene de ahí. Reclamo mi cuota de protagonismo. De vez en cuando, hay un repunte en este asunto y vuelvo a citarme a mí mismo para que quede claro.

Hice otro hilo sobre un famoso surtido de galletas de una conocida marca que triunfaba en los noventa porque soy el mejor. Cambié el pensamiento occidental. El humor está infravalorado. El humor es el recreo de la inteligencia. Algunos no salen al recreo, se quedan estudiando. Así nos va. Otros no tienen recreo porque están castigados y algunos están todo el día en el recreo. Suponiendo que se escriba con principios, se puede escribir después con varios fines. El mío es compartir y, si puedo, hacer que la gente sea un poco más feliz. Sin embargo, estaría bien que se citara al autor. La modestia no es otra cosa que el orgullo vestido de máscara.

Los concebollistas son gente más agradecida, quizá porque se sienten más odiados y tienen cierto complejo como el que usa peluquín, va a bailes de salón o vota siempre al PP. Amadme. Soy un creador viral y quiero vuestro aplauso, no solo vuestro retuit.

"Dividí el mundo en dos, como Moisés dividió las aguas del mar Rojo. Eso fue polarización, dos Españas y cainismo atávico"

En otra ocasión, hice una encuesta sobre los dos tipos de cereales de la marca del señor Roig, esos que tienen forma de almohadilla y que pueden estar rellenos de leche o de avellana. Dividí el mundo en dos, como Moisés dividió las aguas del mar Rojo. Eso fue polarización, dos Españas y cainismo atávico. Pero se me heló el corazón porque nadie se acordó de mí.

Lo viral es de todos. Lo viral es colectivo. Viralizar es vulgarizar. Viralizar es robar. Cuando leo que algo se ha hecho viral pienso en la persona que lo ha ideado y me lleno de rabia. Amadme porque os hago felices desde el anonimato. Amadme porque se ha hecho viral la idiotez colectiva.