Cómo hemos cambiado…

Cobrar una pensión cuando nos jubilemos lo damos por hecho en España casi desde que tenemos uso de razón. Uno de esos derechos que creemos “seguros” en nuestro estado de bienestar, aunque actualmente protagonice noticias por su mala salud y su posible defunción.

Hace décadas que se alerta de las consecuencias para el sistema del envejecimiento de España, del desnivel entre el número de cotizantes y el de pensionistas y de la necesidad de reformar un sistema sobre el que los políticos vuelven a no ser capaces de ponerse de acuerdo. Unos por populistas, y otros por limitarse a divagar sobre Pacto de Toledo, subidas según el IPC, fondo y huchas de pensiones, mochila austriaca, tasa de sustitución, etc, etc

Señores, la mayoría de los actuales pensionistas, y los próximos, no conocen bien estos términos. Lo que sí saben es que han trabajado durante décadas y que lo se daban por hecho, ahora parece casi imposible.

No se puede legislar sobre “jubilación” como algo aislado, ignorando los efectos en las pensiones de, por ejemplo, acciones como facilitar modelos público-privados o incentivar realmente el empleo y el ahorro.

La generación de los “baby boom” se acerca a la jubilación y , por una vez, las leyes tienen que avanzar más rápido que la sociedad, o va ser verdad lo de “cualquier tiempo pasado fue mejor”.