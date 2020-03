¿Quién nos robó el mes de abril?

Me cuentan mis suegros emocionados que ayer, desde la azotea de su piso en Guardamar del Segura (Alicante), escucharon el canto del primer pecu, que es como ellos llaman al cuco. Se sintieron aliviados porque, como recuerda el refrán, "si el pecu no canta para el 3 de abril, o está muerto o está por morir". Y es que esta ave tan extraña, capaz de endosarle la crianza de su descendencia a cualquier otro pájaro para vivir despreocupada, siempre ha tenido entre nosotros un halo de superstición. Según me explicó hace años en el burgalés Valle de Mena una viejecita adorable, si cuando escuchas el primer cuco llevas dinero en el bolsillo no te faltará ese año, pero si lo tienes vacío, mala cosa. Después de dos semanas de confinamiento mis suegros no tenían ni un duro a mano, preocupación económica que ahora mismo tenemos todos.

"Por una vez hemos aparcado el futuro. Ya solo nos importa y nos preocupa el presente"

Por suerte, desde esa misma azotea (que es su único contacto con el aire libre) han visto también llegar a las primeras golondrinas, cuyos triseos les devolvieron la alegría por esa primavera cautiva que en estos duros momentos tan solo podemos contemplar impotentes desde nuestras ventanas. La trágica pandemia nos ha robado los meses de marzo y de abril. Meses de amores y flores que atesoramos, como nos recordó Joaquín Sabina, en el mismo cajón donde guardamos el corazón. Corazón roto por tanta muerte, tanto dolor y tanta incertidumbre.

Pero somos una especie animosa capaz de superar todas las adversidades gracias a la fuerza del grupo. Por una vez hemos aparcado el futuro. Ya solo nos importa y nos preocupa el presente, salir de esta. Y saldremos más fuertes, unidos y hermanados que nunca. Nos han quitado el mes de abril, pero no podrán robarnos la primavera.