Los piratas siguen ocultando sus tesoros

El pirata Patapalo tiene un tesoro infinito escondido en una cueva diminuta y un plano para encontrarlo, aunque nunca irá a por él porque no quiere gastárselo, antes morir colgado de los pulgares que sus vecinos sepan que gana mucha pasta. Es un pirata moderno, de esos que roban a los pobres para repartirlo entre los ricos para que sean más ricos y nadie se entere. Porque esos inmensos dineros, ya lo habíamos dicho, los esconden en islas remotas exentas de impuestos, paraísos fiscales a la sombra de un cocotero.

"¿Para qué demonios quieres un dinero que no te podrás gastar en toda tu vida y dejarás a herederos ingratos?"

Los Papeles de Pandora han puesto al descubierto los tesoros escondidos de un enjambre de ricos y poderosos, cientos de famosos, políticos, cargos públicos y jefes de Estado unidos por la avaricia. No me sorprende que lo hagan. Lo normal en estos tiempos es que unos pocos ganen cada vez más, escandalosamente más, y no quieran pagar unos impuestos de los que se beneficiarían los muchos que cada vez ganan menos. Pero la regla de oro es que no se note. Y yo me pregunto: si eres asquerosamente rico, pero vives como un pobre y gastas menos que Tarzán en zapatos, no haces ostentación y sigues comprando la leche de oferta, ¿para qué demonios quieres un dinero que no te podrás gastar en toda tu vida y dejarás a herederos ingratos?

Las hormigas almacenan recursos para el invierno, es verdad, pero piensan en el futuro del hormiguero, que al menos unas pocas lleguen vivas a la primavera. Estas cucarachas acaparadoras de Pandora son todo lo contrario, solo piensan en ellas y eso las aterroriza, se esconden del fisco y de sus vecinos para que nadie ponga en peligro sus tesorillos.

Si el dinero se convirtiera en mierda, las descubriríamos por el olor. Estamos en ese proceso. Afinen las pituitarias.