Estamos perdiendo brillo

Ya no somos lo que éramos, me temo. Durante milenios nos creímos el centro del mundo, la especie triunfadora, dominadora. Brillábamos con luz propia, suponiéndonos la joya más perfecta de la creación. Pero va a ser que no. Poco a poco, a golpe de realidades y conocimientos científicos, hemos ido bajando escalones del pedestal. Hemos perdido brillo, pero el resto de las criaturas también lo están perdiendo a nuestra sombra, por nuestra culpa. Y no es una manera de hablar. Por perder, hasta el planeta entero lo ha perdido. Exactamente medio vatio menos de luz por metro cuadrado en los últimos tres años, según últimas mediciones muy rigurosas realizadas por científicos norteamericanos y españoles.

Como lo oyes, nuestro planeta azul se ve algo peor desde el espacio, se ha oscurecido. Y al revés. La Luna brilla menos, pues la Tierra le envía menos luz para que rebote en su blanca superficie y nos siga enamorando en noches serenas.

Dirás que medio vatio menos no es nada. Siete horas viendo una persona la televisión sin parar consumen 1.000 vatios, así que eso es una nadería, juegos de científicos. Pero tiene más miga de lo que parece. Porque ese descenso se debe al progresivo calentamiento de las aguas de los océanos, que a su vez reduce la presencia de nubes bajas brillantes y reflectantes en el cielo. Y esa energía que no sale fuera se queda aquí, recalentando aún más el mar y la atmósfera.

Según una estupenda frase atribuida a Buda, hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el Sol, la Luna y la verdad. Por desgracia, la verdad del cambio climático nos está ocultando la luz del Sol y de la Luna. Más cabezas luminosas nos vendrían bien si no queremos liarla parda (oscura).