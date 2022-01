Nos quemamos en trabajos de mierda

He sufrido el síndrome del trabajador quemado (burnout) y sé de lo que hablo. El estrés laboral de un periódico en crisis permanente me estaba matando y a punto estuve de hundirme con él. Necesité mucho cariño para salir del agujero. También fue fundamental la ayuda de un gran profesional de la psiquiatría, no te vayas a pensar que el amor lo cura todo. Tuve suerte. Cambié de vida y fue para bien. De esas quemas se sale resucitado, cual ave fénix que resurge de sus cenizas.

Detecto en mi entorno que la sociedad entera se está quemando

Por eso cada vez estoy más preocupado. Porque detecto en mi entorno que la sociedad entera se está quemando. La frase más repetida desde hace meses es "No me da la vida". Estamos agotados, mental y físicamente, con unos trabajos que cada día son más de mierda.

La definición no es mía. La describió con detalle el antropólogo estadounidense David Graeber. Mierda laboral es esa parte de nuestro trabajo, cuyo porcentaje no deja de crecer, destinada a actividades tan absolutamente inútiles como el papeleo. Un docente dedica cada vez más tiempo a rellenar informes que a la docencia. Un periodista a los planes de comunicación que a comunicar. Un científico a redactar memorias que a investigar.

Necesitamos escapar, romper esta tendencia inútil

Las nuevas tecnologías no nos han regalado más tiempo libre ni más efectividad. Justo lo contrario, nos han robado atención y tiempo libre a mayor gloria del papeleo baldío.

Se veía venir. A principios del siglo pasado el sociólogo Max Weber ya predijo un proceso cada vez mayor de racionalización burocrática en la vida social moderna, una "jaula de hierro" de la que no habría escapatoria. Pero yo quiero escapar. Necesitamos escapar, romper esta tendencia inútil y disfrutar con unos trabajos que pueden (y deben) ser entretenidos.