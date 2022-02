Morimos con tanto ruido (y silencio)

En Madrid el ruido era ensordecedor: coches, obras, sirenas, gritos, músicas enlatadas a todo trapo... lo típico. Al llegar este fin de semana a Cervera de Pisuerga, en la Montaña Palentina, caí en un silencio brutal. Caminando por la Senda del Oso apenas interrumpió esa soledad sonora el reclamo destemplado de un arrendajo, al que más tarde se unió un pequeño grupo de herrerillos curiosos. Nada más. Ni siquiera soplaba el viento. Solo allí, en ese robledal solitario donde osos y lobos se disputan las carroñas de algún que otro ciervo, volví a escuchar el latido del corazón marcándome el ritmo de una vida que, hemos olvidado, es pausado: 70 pasos y 15 respiraciones por minuto. Baños de bosque. ¡Cuánto los necesitamos!

Pasear por el campo escuchando el trino de los pájaros mejora nuestra salud física y mental

No hay duda. Pasear por el campo escuchando el trino de los pájaros mejora nuestra salud física y mental. Pero también está demostrado que, paradójicamente a nuestra cada día más ruidosa sociedad, el campo está enmudeciendo, con pueblos vacíos donde ya no ríen niños ni se cantan esas músicas tradicionales que nos unían con la comunidad y el paisaje; donde por no haber, ya no hay ni gorriones.

Por culpa de la nueva agroganadería industrial, con tanto pesticida, tanta máquina y tanto plástico, tanta macrogranja, los pueblos se vacían y las poblaciones de muchas aves se desploman. Los pájaros que sobreviven lo hacen en números más pequeños, en comunidades menos diversas que cada vez cantan y parlotean menos. Exactamente lo mismo ocurre en el mundo rural, tan envejecido como silencioso y silenciado.

Es una batalla perdida que ganan las ciudades del ruido, insanas, sordas, frente a los pueblos abandonados, callados. Esperando a ese ruiseñor que no acaba cantarnos la primavera.