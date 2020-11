¿Cómo nos abrazaremos esta Navidad?

No consigo evitarlo. Me encuentro a un amigo por la calle y me lanzo a abrazarlo. Pero paro en seco. Inmediatamente siento vergüenza de esa reacción tan peligrosamente espontánea. Me pongo rígido. Esbozo una media sonrisa tonta justificando la debilidad injustificable y hago media reverencia japonesa o algo así (nunca estuve en Japón). Perdón, se me escapó. La costumbre, ya se sabe. Desde pequeñito, mi madre: saluda al señor, dale un beso a la señora, no seas antipático. Y ahora ese abrazo podría matar a mi madre.

Este bicho cabrón va a acabar conmigo. Dice Trump que es chino, pero yo estoy seguro de que es marciano. No hay quien lo entienda. No toques, no grites, no cantes, no tosas, no corras, no fumes, no seas supercontagiador, no salgas a la calle, que salgas a la calle, no vayas a los bares, que vayas a los bares. Y la vida se va encogiendo en una cápsula cada día más diminuta, más angustiosa. Y la familia se va alejando. Y los amigos se hacen más tristes. Y la Navidad se va acercando.

"Dice Sánchez que serán unas Navidades 'a distancia'. Algo así como el fútbol televisado o el sexo por videoconferencia"

La Navidad. ¿Qué coño vamos a hacer estas Navidades? ¿Cómo nos vamos a abrazar, a besar, a discutir, a partirnos de risa, a tocarle las pelotas al cuñado? Dice Pedro Sánchez que van a ser unas Navidades "a distancia". Algo así como el fútbol televisado o el sexo por videoconferencia. Vaya mierda. Menos mal que nos quedan los paseos, las charlas al aire libre con la gente querida bajo esas choperas desnudadas por el otoño, pintadas de oro y azul. Esas no nos las pueden quitar. Y esa va a ser mi Navidad, mi caminar, mi charla, mi alegría.

Lo malo es que soy de Burgos y allí hace un frío de mil demonios. Lo bueno es que por culpa del cambio climático tampoco hará demasiado frío. Al fin una buena noticia.