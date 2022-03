Los malditos amigos de Putin

"Dime con quién andas", reza el refrán. Ahora que no hay duda de que Vladimir Putin pasará a la historia, aparte de autócrata, como un criminal de guerra, conviene recordar quiénes buscaron su apoyo o contribuido con su complicidad a alimentar a este personaje demoniaco que, además de arrasar Ucrania, ha sumergido a Europa en una crisis energética e inflacionista y agita el fantasma de la Tercera Guerra Mundial.

Un primer ejercicio de retrospección nos lleva a la controvertida figura de Donald Trump, cuyos vínculos con Putin fueron evidenciándose antes y durante su mandato presidencial. Conexiones que iban más allá del feeling personal que evidenciaron ambos mandatarios. Los oscuros apoyos de Rusia a su campaña electoral, los negocios de su hijo con los oligarcas rusos y la obligada renuncia del asesor de seguridad nacional por sus contactos con Moscú parecen solo la punta del iceberg de la temeraria cuando no espuria complicidad que Trump mantenía con su admirado Vladimir. Sorprenden ahora las tragaderas que aún mantiene el Partido Republicano en lugar de enterrarle políticamente en hormigón para evitar su toxicidad.

Moscú trabajó con más denuedo su manipulación de todo aquello que pudiera dañar a las democracias europeas

En la América Latina, Cuba y Venezuela vieron en Putin a un aliado indispensable para mantener sus respectivos regímenes autoritarios, pero fue a este lado del Atlántico donde Moscú trabajó con más denuedo y sofisticación su apoyo y manipulación de todo aquello que pudiera dañar a las democracias europeas. Aquellas palabras del diputado laborista Ben Bradshaw en 2016 acusando a Moscú de intentar dividir y debilitar a Occidente, interfiriendo con su ciberguerra a favor del brexit, han resultado proféticas. En Bruselas nadie duda ya de que Putin apoyó al Partido del Brexit de Nigel Farage, quien hoy no sabe dónde esconderse.

En su diabólica transversalidad, Putin debió ver con buenos ojos la evolución de la extrema izquierda europea y a formaciones como Podemos, a los que se vincula con el portal Sputnik y la emisora Russia Today financiados ambos por el Kremlin. Aunque mostró mayor interés por el potencial destructivo para la UE que advirtió en la ultraderecha. El informe que ha publicado el Parlamento Europeo demostrando la financiación rusa a los partidos filofascistas deja en una complicada posición a esos líderes que Santiago Abascal reunió orgulloso dos meses atrás en Madrid y que hacen ahora un extraordinario ejercicio de contorsionismo para condenar la invasión de Ucrania cuando poco antes Viktor Orban se hacía fotos con Putin, al que se dirigía como amigo, y Marine Le Pen recibía del Kremlin millones de euros para sus campañas electorales.

Quienes vendieron su alma al diabólico Vladimir quedan malditos para siempre

En ese informe previo que instó a la Eurocámara a investigar las ingerencias rusas en la UE, aparece con ‘honores’ el secesionismo catalán como especial beneficiario de las campañas de ingerencia y desinformación emprendidas y financiadas por Putin para socavar la fortaleza de Europa.

El intento fallido de Carles Puigdemont y sus ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí de suprimir la referencia a Cataluña en ese documento deja al prófugo de Waterloo en una situación casi desesperada. Los reiterados viajes a Moscú de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, la reunión en Ginebra del propio expresident con el enlace de Putin y los informes de inteligencia que desveló The New York Times sobre la ayuda solicitada al Kremlin por los líderes separatistas amenazan hoy con perseguirles de por vida. Quienes vendieron su alma al diabólico Vladimir quedan malditos para siempre.