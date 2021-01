El portador de la cartera de Sanidad fue relevado el martes por el Consejo de Ministros tras gestionar casi un año de pandemia. En todo ese tiempo, la oposición pidió reiteradamente su dimisión por entender que su labor al frente del ministerio era nefasta. Los quiebros de la política hacen posible que las mismas voces que exigían su cese critiquen ahora, con el mismo énfasis, su marcha en medio del tercer pico de la plaga.

El matiz que da sentido a tan aparente contradicción es que Salvador Illa no abandona el Gobierno de la nación para irse a su casa, sino que lo hace para concurrir como candidato del PSC a las elecciones catalanas del 14 de febrero. Eso es lo que incomoda a sus rivales políticos de todo el arco parlamentario porque esta vez las críticas por su partida se extienden desde Vox hasta ERC, pasando por los comunes de Cataluña.

Nadie se atreve a descartar que el PSC pueda convertirse, como señala el CIS, en la primera fuerza política de Cataluña

La unanimidad es absoluta en el 'todos contra Illa'. Semejante unanimidad revela hasta qué punto la irrupción del ya exministro de Sanidad en los comicios catalanes cuestiona las expectativas electorales de los otros concurrentes. Las encuestas siempre varían, según quien las encarga, pero esta vez todas coinciden en que la aparición de Salvador Illa en esta pugna le impele tal empuje al PSC que nadie se atreve a descartar que pueda convertirse, como señala el CIS, en la primera fuerza política de Cataluña.

Esta patada al tablero es la que subyace tras los intentos de aplazar la cita electoral a quienes no convino su celebración usando como coartada la evolución de la pandemia. Un argumento difícil de sujetar cuando permanecen abiertos los colegios, los chicos van a clase, la gente a los grandes almacenes y guarda cola en las cajas de los supermercados; hasta el Liceo de Barcelona celebra conciertos cumpliendo con las debidas normas de seguridad. Nada justifica que todo eso pueda suceder y la gente no pudiera ir a votar un domingo cumpliendo las mismas exigencias de prevención.

Existe, además, la posibilidad del voto por correo, una fórmula a la que se acogieron con toda garantía cien millones de ciudadanos en las elecciones presidenciales norteamericanas que en su día Donald Trump acarició la idea de aplazar porque advirtió que no le pintaba bien, como a alguno le ocurre hoy en Cataluña. Aunque luego tuvo que rectificar, el Gobierno independentista de la Generalitat llegó al colmo de la desfachatez al intentar permitir a la gente saltarse los confinamientos perimetrales para asistir a los mítines presenciales. Mucho no le preocupaban los contagios.

En Europa no hay un ministro de Sanidad al que la pandemia no le haya abrasado

Así arrancó hoy una campaña electoral en la que Illa es el centro de atención por encima de personajes como Oriol Junqueras o el prófugo Puigdemont y puede que por encima del procés. En toda Europa no hay un solo ministro de Sanidad al que la pandemia no le haya abrasado. Salvador Illa podría justificar, e incluso defender, su gestión pero, desde luego, tal y como están las cosas, no presumir de ella. Esto nos conduce a pensar que su popularidad y empuje en las encuestas no se debe al trabajo realizado sino al modo en que se manifiesta en público y a su forma de ser.

Hasta los más críticos le reconocen su cortesía, su sobriedad, el tono conciliador y una transversalidad que recuerda al malogrado Ernest Lluch. No participa de la bronca imperante, a pesar de las continuas provocaciones que ha sufrido. Es la antipolítica de la confrontación que, por nociva y estéril, aburre y asquea. En estas elecciones será, por tanto, el enemigo a batir. Si todos van contra él, aumentarán sus posibilidades. Cuando tantos ladran es porque cabalga.