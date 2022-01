Se agudizan las diferencias que tensan el acuerdo de gobierno del PSOE con Unidas Podemos. Son varios los asuntos en que discrepan, hasta el punto de preocupar más la oposición interna que la que ejercen otros desde fuera. UP le pide a Sánchez que no toque la ley de vivienda, cuya legalidad cuestiona el Consejo General del Poder Judicial, que escuche las exigencias de los independentistas sobre la reforma laboral y no se implique con la OTAN en el conflicto de Rusia con Ucrania. Sufre la coalición pero sigue siendo más lo que les une que lo que les separa, y lo que no se destruye se endurece.