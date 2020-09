Salvar vidas

Un plan especial para Madrid. Sánchez y Ayuso aparcaron sus diferencias para escenificar la unidad de acción contra la pandemia cuya demanda en la opinión pública era un clamor. Habrá cooperación, han dicho, pero no jerarquías; habrá epidemiología, aseguró el presidente, no ideología. La presidenta regional presentó Madrid como una España dentro de España a la que a todos interesa poner a salvo de la Covid. Ojalá funcione el plan, le ganemos el pulso al virus y lo de ayer en Sol no se quede solo en la foto.