La postguerra que viene

Putin y Zelenski se verán las caras . No será inmediato pero cuando eso ocurra pactarán un alto el fuego que es lo único que daría sentido a ese encuentro. Parar la guerra supondrá que las fuerzas contendientes se mantendrán en sus posiciones al menos hasta alcanzar el acuerdo definitivo en el marco de una conferencia de paz. Y ahí están por ver las exigencias de Rusia y lo que está dispuesto a ceder Ucrania a cambio de la retirada del ejército invasor. Cesiones territoriales, que previsiblemente pasarán por el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea y la aceptación de la independencia de las regiones prorrusas del Dombás, y también cesiones geopolíticas. Putin obtendrá la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN pero no conseguirá que su economía bascule hacia la Federación rusa y sus satélites en lugar de hacia Europa. A pesar de los aplausos recibidos en los parlamentos europeos, como ocurrió el martes en nuestro Congreso de los Diputados, no le será fácil a Zelenski incorporar a su país a la UE. Ucrania no cumple ni de lejos las condiciones económicas exigidas para entrar en el club de los 27 pero sí obtendrá un ventajoso trato preferencial.

Ocurra lo que ocurra en el teatro de operaciones nada será igual en Europa cuando acabe la guerra. El club de los 27 le ha visto las orejas a un lobo al que dejó crecer demasiado alimentando una dependencia de sus recursos energéticos que no es fácil desmontar en tiempo y forma. El primer reto que plantea la próxima postguerra será la sustitución de Rusia como gran proveedor de gas y otras materias primas por otros productores que no le condicionen su estrategia política.

Lejos de lo que Putin pretendía, su ataque a Ucrania ha fortalecido la cohesión de la UE, que además de responder con represalias financieras a Moscú hasta ahora inimaginables , dispuso un ambicioso plan conjunto de ayudas al gobierno de Kiev.

Una de esas iniciativas fue el acoger sin reservas a cuantos refugiados ucranianos crucen las fronteras europeas huyendo de la guerra. Esta decisión ha supuesto la entrada de casi cuatro millones de ucranianos en territorio comunitario con toda la logística de asistencia humanitaria que ello exige. Este de los flujos migratorios y del asilo era uno de los asuntos que los presidentes del Parlamento Europeo y el Consejo plantearon en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que arrancó en marzo del 2021 con el fin de recopilar ideas para reformar la UE . La CoFoE, que culminara sus trabajos el mes de mayo en Madrid, ha tratado también el problema que la desinformación y las fake news supone para la democracia y la estabilidad institucional como hemos podido comprobar en la guerra de Ucrania con el intenso flujo de propaganda, noticias falsas y ataques cibernéticos que el Kremlin maneja sin disimulo.

Lo acontecido en Ucrania ha añadido una preocupación a Europa por la defensa que no figuraba en su agenda de prioridades. La guerra de Putin nos ha hecho ver que se acabó «el mundo bonito» del que hablaba años atrás Javier Solana cuando afirmaba que Europa nunca había sido tan segura y próspera. Con un autócrata sanguinario instalado en el Kremlin los europeos se armarán hasta los dientes. Josep Borrell propone la creación de una fuerza militar de intervención rápida de 5.000 efectivos, Alemania anuncia ya un incremento histórico de su presupuesto de defensa y España irá elevando el suyo hasta alcanzar el 2% del PIB. Se impone así la disuasión y el viejo proverbio latino, si queremos la paz no queda otra que prepararse para la guerra.