Los paseos temerarios

Voy a darles una mala noticia, el bicho sigue ahí. Ya imagino que casi todos ustedes lo sospechan pero tengo la impresión de que alguno no se ha enterado. Es cierto que la curva epidemiológica muestra un descenso rotundo y que la tasa de contagios está ya en unos niveles ciertamente reducidos. También es evidente que la presión en los centros sanitarios ha cedido de forma categórica y que la situación en las UCI es incluso de cierta holgura después de aquel colapso dramático que se vivió en los picos de la pandemia.

Todo esto es incontestable como lo es la drástica rebaja en la cifra de muertos, en momentos próxima al millar de decesos diario. Esa favorable deriva, fruto evidente del confinamiento que impuso el estado de alarma, no puede ni debe hacernos olvidar que, aunque sean menos, sigue muriendo gente, que todavía no hay la suficiente inmunidad de grupo para conjurar la propagación y que el virus continúa campando por sus respetos en busca de cuerpos donde alojarse y prosperar. Subrayo tamaña obviedad al advertir que en las salidas a la calle contempladas en la fase 0 de la desescalada son muchos los que no parecen haber entendido la vigencia del riesgo.

En particular, las tardes de paseo de esta semana han sido tan multitudinarias que cabría revisar la idoneidad de la norma o, al menos, introducir elementos que, vista la experiencia, la racionalicen. La idea fundamental de esta válvula de alivio a tan prolongado confinamiento es que la gente salga a caminar o hacer deporte con las personas con quien convive y manteniendo, al menos, los dos metros de distancia con el resto de los paseantes. Dos exigencias que no son suficientemente respetadas como cualquier viandante atento puede apreciar.

No hay que poseer cualidades detectivescas para advertir que no todos los que caminan juntos cumplieron juntos el confinamiento, como es preceptivo. Se ven muchos amiguetes en animada charla de reencuentro, incluso botellones y muchas parejitas de adolescentes en celo patentizando el hambre atrasada de su cuarentena. No está permitido sentarse en los bancos pero es fácil hallar corrillos de vecindad o quienes no resisten la tentación de pararse a conversar con un conocido. Todo este personal vuelve a sus domicilios y si alguien le ha pasado el bicho, allá que se lo lleva a casa, lo que resulta temerario.

En cuanto al distanciamiento social, no siempre las calles dan para mantenerlo y aún menos si se transita por ellas sin comprender que lo sensato es apartarse en lo posible al cruzarse con otros viandantes. Con frecuencia tampoco resulta fácil apartarse de algunos corredores que van a su bola resoplando el esfuerzo físico con la consiguiente difusión de las temidas gotículas. Será un milagro si en unos días no asistimos a un repunte de la pandemia que obligue a retraer la desescalada.

En esta transición es más importante que nunca la responsabilidad individual y hacer pedagogía de ella. Al margen de lo que haga bien o mal el Gobierno, la comunidad o el ayuntamiento y lo que ordenen o no, cada cual tiene que aplicar el sentido común y adoptar cuantas medidas de prevención sean necesarias. Es el momento de la autoprotección no el de la temeridad ni el de hacerse trampas en el solitario.