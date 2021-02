Pasaporte sanitario

La vacunación avanza, no al ritmo que quisiéramos, pero la campaña ha permitido ya inocular al 3% de la población que más urge proteger. En esta primera fase se trataba de inmunizar a los internos y cuidadores de las residencias de ancianos, cuyo alto grado de mortalidad a consecuencia de la Covid las convirtió en zona cero de la pandemia. El proceso seguirá con el pinchazo a la totalidad de los mayores de 80, un grupo de edad que en España roza los 3 millones de ciudadanos y al que pertenecía más del 60% de los que han muerto por la infección.

Estos datos vienen a constatar la especial importancia del plan de vacunación en esta primera fase por blindar al colectivo más vulnerable y el que mayoritariamente ocupa las camas de hospital y las UCI, elevando a niveles insoportables las cifras de muertos.

"Sería posible llegar al mes de junio con el nivel de inmunización suficiente para que el próximo verano recuperara un alto grado de normalidad"

Resulta por ello imprescindible acelerar lo más posible la vacunación y que alcance cuanto antes a los mayores de 70 y de 65 años que, junto a quienes padecen enfermedades crónicas, les siguen a los más ancianos en vulnerabilidad. En su conjunto hablamos de una población de poco más de 9 millones de habitantes en la que estaban casi el 94% de quienes fallecieron a consecuencia de la Covid.

Para un país con una estructura sanitaria pública y privada como la nuestra no tendría que suponer problema logístico alguno vacunar en cinco meses a esos 9 millones de personas, de disponer, como es exigible, de las dosis precisas. A este cálculo habría que añadir los que para entonces hayan superado la enfermedad, que a día de hoy son 3 millones sin contar con los muchos asintomáticos sin censar. Es decir, que sería posible llegar al mes de junio con el nivel de inmunización suficiente para que el próximo verano recuperara un alto grado de normalidad.

Así como resultó temeraria la pretensión de salvar a toda costa Navidad cuando ya asomaba la tercera ola –y por tanto habrá que ser cautos en la Semana Santa para evitar una cuarta–, el verano sí es posible rescatarlo sin correr riesgos hasta ahora inasumibles.

"Carece de sentido que siendo la del turismo una industria estratégica, quienes fueron inmunizados o generaron anticuerpos no puedan viajar"

Han cerrado ya el 20% de las empresas relacionadas con el turismo y la hostelería, y el sector no aguanta un golpe más. Su negocio aporta un 12,5% al PIB, hay cientos de miles de puestos bajo amenaza de pasar de los ERTE a los ERE, y sus constantes vitales marcan a otros sectores aledaños a los que arrastraría su debacle.

El mes que viene las grandes compañías aéreas a través de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) pondrán en funcionamiento una aplicación para dispositivos móviles en la que los pasajeros podrán incluir sus certificados de vacunación y las pruebas que constaten su inmunidad. Este dispositivo puede ser el germen del pasaporte sanitario que reclama la Mesa del Turismo y sobre el que ya trabajan países como Dinamarca, Israel o el Reino Unido. Conviene recordar que casi el 20% de los turistas que vienen a España son británicos y su país es el que más avanzado lleva los planes de vacunación en Europa.

Es imprescindible que los gobiernos a través de la Comisión Europea establezcan de forma coordinada un mecanismo que garantice la movilidad de aquellas personas que no comportan riesgo alguno de contagio. Carece de sentido que siendo la del turismo una industria estratégica, no solo para la economía española, sino también para la de Francia o Italia, quienes fueron inmunizados con las vacunas o generaron anticuerpos al pasar la enfermedad no puedan viajar por una limitación general. El pasaporte sanitario puede salvar el sector.