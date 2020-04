El miedo protector

Al principio pensamos que sería pasajero y que pronto todo volvería a la normalidad. Pero enseguida advertimos iba para largo, que no quedaría solo en un mal sueño , y que tardaríamos mucho en ser lo que fuimos, si es que algún día lo volvemos a ser. Digerir el brutal balance de muertos que la pandemia está dejando y las imágenes apocalípticas de las morgues de hielo o los hospitales de campaña no será fácil, no al menos sin seguir teniendo miedo. Un sentimiento angustioso pero extremadamente útil en el llamado proceso de desescalada que habrá que emprender.

La vuelta esta semana a la actividad laboral no esencial ha permitido constatar actitudes en general mucho más preventivas que las observadas en los días previos a la hibernación de Semana Santa. Con el miedo en el cuerpo se extreman las precauciones individuales a las que acompaña una mayor disposición de mascarillas y material sanitario de protección. Nadie, salvo los cuatro pirados de turno, desprecia ya el distanciamiento social ni el reforzamiento ordenado en las normas de higiene , nadie las discute y son muchos los que las llevan incluso mas allá de lo exigido.

Esa concienciación social, que el temor potencia, es el mejor instrumento para ir recuperando la imprescindible actividad económica. Es obvio que la salud es lo primero pero sujetar una estructura sanitaria, que coincidimos todos en la necesidad de reforzar, así como el mantenimiento de unas condiciones de vida saludables igualmente determinantes en el nivel de mortalidad, requiere una fortaleza financiera que solo un tejido productivo potente puede proporcionar. Hay sectores estratégicos como el del turismo y la hostelería donde la desescalada será lenta y complicada por el componente de sociabilidad que conlleva; en otros, en cambio, se puede recuperar la normalidad con mayor rapidez.

El miedo, sin embargo, seguirá ahí mientras el común de los mortales se sienta amenazado por un enemigo al que al principio creyó pequeño y que ha ido agigantando nuestra inquietud. Un temor que solo será capaz de conjurar la ciencia a la que muchos, probablemente por ignorancia, atribuíamos un poder casi omnímodo para afrontar cualquier elemento adverso que comprometiera la salud.

La larga lista de caídos por la pandemia y el relato de quienes pasaron por los respiradores y las UCI nos tendrá acobardados hasta que alguien con hechuras de premio Nobel anuncie haber probado con éxito una molécula capaz de batir a la Covid-19 dentro del cuerpo humano. Será ese medicamento el que nos devuelva la confianza que suponemos llegará antes que la vacuna, solución definitiva pero más premiosa de obtener.

Hay más de 60 investigaciones en marcha en todo el mundo trabajando en esa vacuna, dos de las cuales, una en China y otra en EEUU, han comenzado ya a probarla en humanos. A pesar de ello no será fácil conseguirla antes del otoño.

Se necesita un fármaco que cubra ese espacio de tiempo, tal y como estamos, demasiado largo. La trepidante carrera planetaria de ensayos clínicos de antivirales permitiría suponer que pronto llegará el tratamiento que le plante cara a la pandemia. Y ese será el único antídoto posible contra el miedo que, mientras tanto, nos protege.