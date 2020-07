La Covid aguanta el verano

Pensamos que la canícula aplastaría al virus y surgen los brotes por doquier. No es igual que en primavera, no falta material sanitario, los hospitales han recuperado el pulso y hay hueco en las UCI. Esta etapa de control permite diseñar el plan de respuesta temprana que nos faltó en los picos de la pandemia. Y prevenir una posible segunda oleada con acciones como la vacunación masiva contra la gripe para rebajar el impacto de una eventual coincidencia de ambos males. No podemos confiar nuestra salud al verano.