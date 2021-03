Una campaña feroz

En términos políticos, ya nada es como era en España hace tan solo una semana. La pretendida moción de censura que saltó en Murcia el pasado día 10 provocó una cadena de convulsiones tácticas, ninguna de las cuales tiene como objetivo el interés de la ciudadanía. Ni había problemas de gestión que justificaran la moción de Murcia ni en Madrid había clamor popular alguno que demandara un adelanto electoral.

"Pablo Iglesias se lo juega todo en este trance y además de un tipo duro es un maestro de la provocación"

Esa misma realidad paralela en la que parece habitar nuestra clase política es la que desató esta semana el sorpresivo movimiento estratégico de Pablo Iglesias anunciando su salida del Gobierno para concurrir a los comicios del 4 de mayo. El todavía vicepresidente del Gobierno lo operaba, según dijo, por creer que puede ser útil para la consecución de un gobierno de izquierdas, naturalmente liderado por él. Daba a entender que su irrupción en ese proceso electoral resultaba imprescindible para torcer el brazo a Díaz Ayuso y su posible alianza con Vox, algo que los sondeos por ahora no certifican. Lo que sí consigue el discurso radical que ya promete transmitir es polarizar aún más la ya polarizada atmósfera política de Madrid.

Iglesias nunca da puntada sin hilo. No estaba cómodo en Moncloa, allí tiene la sensación de perder fuelle y las expectativas electorales de su formación se deslizan a la baja, como acaba de apuntar el último CIS. Siente la vicepresidencia como una ortopedia y quiere recuperar la movilidad volviendo a sus esencias agitadoras y a una puesta en escena en que se reconozca a sí mismo.

Si sale del Gobierno no es porque la izquierda madrileña lo necesite, sino porque considera que lo necesita él. Las encuestas para el 4 de mayo auguraban un Podemos en trance de desaparición en Madrid, una debacle que si ya resultó dañina en las autonómicas de Galicia o el País Vasco, no se podía permitir en la Comunidad que les vio nacer y cuya caja de resonancia retumba en todo el Estado. Su manifestado intento de ofertar un abrazo del oso a Íñigo Errejón da buena idea de hasta qué punto es importante no perder posición en esta plaza. Lejos de picar en ese anzuelo, Más Madrid rechazó en pocas horas la joint venture que les brindaba con una respuesta rotunda de su candidata Mónica García, quien se ha ganado el respeto de la Asamblea de Madrid en esta corta legislatura. García atribuyó a un exceso de testosterona la idea de que Iglesias se erigiera en salvador de la izquierda tratando de apartarlas a un lado tanto a ella como a la portavoz de UP, Isa Serra.

No es del todo cierto que la izquierda pierda fuelle electoral por presentar tres opciones en lugar de dos. Solo ocurre si alguna de las formaciones concurrentes no alcanza el 5% mínimo exigible para obtener escaños, lo que los sondeos no auguran. De no producirse tal circunstancia, cuanto más variada sea la oferta las posibilidades de captar votos siempre serán mayores. Ni que decir tiene que lo mismo acontece al otro lado del espectro político donde, a pesar del desplome que los sondeos auguran a Ciudadanos, de superar ese 5%, sus pocos escaños podrían resultar de nuevo determinantes en la aritmética de gobierno.

El líder morado tratará de polarizar al máximo la campaña planteándola como una batalla entre Díaz Ayuso y él. Esperanza Aguirre hizo grande a Manuela Carmena poniendo todo el foco de su rivalidad sobre ella hasta el punto de darle la alcaldía de Madrid. Pablo Iglesias se lo juega todo en este trance y además de un tipo duro es un maestro de la provocación. La campaña será feroz.