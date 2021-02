Los bichos

La RAE define “bicho” como un animal pequeño, especialmente un insecto. Esta es la acepción más coloquial, luego está la despectiva que lo define como persona aviesa de malas intenciones. Ninguna de ellas contempla la más usada desde que arrancó la pandemia y que denomina bicho a la Covid-19. Es la forma popular que ha prosperado para animalizar un microorganismo que solo vemos en esas infografías futuristas que lo representan como una bola multicolor llena de pinchos.

Lo cierto es que el bicho que nos asedia ni es un animal ni un insecto ni nada que se le parezca, empezando por el tamaño. Cabe recordar aquel estudio que encargó el Daily Mail hace unos meses dimensionando el volumen de todo el coronavirus del planeta en tan solo 8 mililitros, poco más de lo que cabe en una cucharilla de café. En la biotecnología el tamaño sí que importa y esas medidas del “bicho” que mostró el tabloide británico dan buena idea de las dificultades que afronta la ciencia para estudiarlo y combatirlo.

Los laboratorios apostaron mayoritariamente por encontrar una vacuna que lo neutralizara y apoyados por ingentes cantidades de dinero público obraron el milagro de conseguirla en tiempo récord. Esta hazaña científica, que supone un avance extraordinario en el conocimiento de los virus y en la metodología para la creación de vacunas, no ha tenido paralelismo en la investigación sobre tratamientos para los ya infectados.

Hay, eso sí, mayor conocimiento empírico sobre los preparados que mejoran las posibilidades de supervivencia de los pacientes más graves, como el uso de ciertos antivirales, los moduladores de la respuesta inmune o los anticoagulantes, pero no disponemos de una terapia precisa que combata de forma determinante la enfermedad. Para esa línea de investigación no ha habido ni de lejos tanto dinero como para la obtención de vacunas. Cobran por ello especial relevancia aquellos laboratorios que han logrado avances en la búsqueda de moléculas capaces de tratar a un enfermo desde el principio para que no tenga que pisar un hospital y mucho menos que lo intuben en la UCI.

Sobre esa labor, la revista Science, que es la Biblia de la ciencia, nos sorprendía días atrás con el hallazgo de ese medicamento español que se ha mostrado capaz de reducir al 99% la carga viral de los animales infectados en laboratorios. El producto se llama Aplidin y su molécula la plitidepsina fue diseñada, en principio, para el tratamiento de cáncer y, aunque en Europa aún no se ha aprobado, ya funciona en Australia como primera opción para tratar el mieloma múltiple. Lo peculiar es que el principio de tan esperanzador fármaco procede de un invertebrado marino llamado ascidia al que ya se conoce popularmente como el “bicho ibicenco”. Este bicho marino un tanto amorfo, al que los biólogos describen como un saco con agujeros, ha de ser atrapado en las profundidades por buceadores muy especializados.

Sus posibilidades fueron un acto de fe de la farmacéutica gallega Pharmamar que, sin ayuda pública alguna y en el país que menos porcentaje de su PIB destina a la ciencia, no cejó durante años en el empeño de mantener su apuesta por esta línea de investigación.

Mientras culminan los ensayos clínicos en humanos, las acciones del laboratorio han experimentado una espectacular subida en bolsa al igual que su prestigio internacional. De prosperar esos ensayos, el bicho de Ibiza podría asestar el golpe de gracia a la pandemia. La naturaleza nos trajo el problema y en la naturaleza puede estar la solución.