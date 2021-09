Alquilar para vivir

El próximo domingo en Berlín, y coincidiendo con las elecciones generales en Alemania, habrá un referéndum sobre la vivienda de alquiler. El plebiscito, no vinculante, se convocó con la pretensión de obligar a las autoridades locales a practicar expropiaciones a los grandes tenedores de casas.

La preocupación de los alemanes en general y de los berlineses en particular por la carestía de la vivienda es tal que todos los partidos políticos han incluido propuestas en sus programas electorales para rebajar el alto coste de los alquileres que dificulta la emancipación de la gente joven. Allí, en Alemania, si al cumplir los 18 años no te buscas la vida fuera del regazo familiar, empiezan a mirarte como un parásito, lo que aquí en España no empieza a suceder hasta los treinta o treinta y cinco.

Es cierto que, aunque problemático, el precio de los alquileres en Alemania en relación con el coste de la vida no llega ni de lejos al nivel de carestía que tenemos en España, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. A diferencia del resto de Europa, la cultura del alquiler no impera entre los españoles, aquí arrendar sigue siendo una alternativa generalmente forzada ante la imposibilidad de comprar para más de la mitad de los jóvenes que buscan casa.

Con los tipos de interés por los suelos, ahora, el crédito hipotecario sería una magnífica opción para hacerse con una vivienda, pero los bancos salieron escarmentados de la crisis anterior, amarran mucho y no prestan sin la total garantía de que no se van a quedar colgados con más pisos. Antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria te prestaban dinero para financiar el 100% de la compra, e incluso más, y ahora apenas pasan del 70%. Reunir el 30% restante con los precios que alcanzan las casas y los sueldos que cobra la gente, sobre todo cuando empieza, complica sobremanera el hacerse con una propiedad.

El alquiler es una opción razonable, pero los precios del mercado siguen altos y encima recortan cualquier posibilidad de ahorro para después intentar comprar. La intervención pública, con normativas que vulneran o limitan las reglas del mercado, además de ser cuestionables legalmente, no está claro que vayan a dar el resultado pretendido y hasta pueden agravar el problema como ha ocurrido en Barcelona.

En Berlín, donde se han tomado muy en serio esto del alquiler por las repercusiones sociológicas y demográficas que tiene, entienden que resulta prioritario invertir la tendencia alcista y, para ello, su ayuntamiento ha cerrado la compra de 15.000 apartamentos a las mayores empresas inmobiliarias de Alemania. Una operación de casi 2.500 millones de euros que conlleva el compromiso adicional de esas compañías de limitar durante 5 años el precio de sus alquileres. Esos apartamentos saldrán a precios moderados, lo que sin duda tirará a la baja los de todo el mercado arrendatario berlinés.

Son fórmulas eficaces que han de servir de referente para resolver un problema que aquí es aún mayor. En España, las administraciones públicas siempre apostaron más por la promoción de vivienda pública en propiedad que por las de alquiler, lo que apenas atempera el mercado. En algunas autonomías como Madrid, su Ayuntamiento y la Comunidad, con tal de hacer caja, optaron por vender los pisos de alquiler protegido a fondos buitre, dejando a sus inquilinos desamparados en plena crisis.

Si queremos que los jóvenes se emancipen y tengan hijos antes de los cuarenta habrá que actuar pronto y bien. Para poder vivir han de poder alquilar.