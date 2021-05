El otro día, viajando por carretera entre Madrid y Almería, nos llamó la atención la cantidad de flamantes coches de alta gama que nos adelantaron, entre ellos deportivos que antes solo veíamos en las películas.

-Mira, ese vale más de treinta ertes.

-Pues ese son ocho años con el salario español medio o veinte con el mínimo...

-Con lo que cuesta ese me jubilaba yo...

Hay que ir muy sobrado para gastarse cien mil euros en un coche, en los tiempos que corren, aunque a mí, que soy buenista, me alegra que a algunos compatriotas les vayan tan bien las cosas que ni siquiera se han enterado de la crisis. Mi alegría sería completa si además tuviéramos un sistema fiscal que amortiguara el espantoso espectáculo de desigualdad al que asistimos, donde muchos no tienen para comer y otros hacen cien kilómetros al día, y no precisamente en un Porsche, para un trabajo donde les pagan 5 euros la hora.

La democracia no consiste en “comprar lo que quieres donde quieres”, ni siquiera en votar de vez en cuando. La democracia se sustenta en un sistema fiscal equitativo, como nos están recordando desde las instituciones internacionales, aunque en España aún resuenen los insultos que los padres políticos de Ayuso dedicaban a Fernández Ordóñez cuando hizo la reforma de 1977. "Nos ha quitado nuestro dinero y nos quiere quitar nuestras mujeres", le gritaban, cuando además apadrinó la ley del Divorcio.

Lástima que la izquierda monclovita rehúya la pedagogía fiscal, sin dar oportuna respuesta a ese rampante ultraliberalismo a la madrileña que consiste en financiar con dinero público el negocio privado mientras se demoniza la palabra “impuesto”. Urge reivindicar la esencia democrática de ese concepto. Y urge, desde luego, aplicarla.