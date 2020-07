Autocrítica para todos

En vísperas del 12-J aventuré un pronóstico en 24 horas, de RNE: "Triunfará el madrecica, que me quede como estaba". No iba desencaminado, ya se ha visto. Ni los votantes vascos ni los gallegos (ni los demás, supongo) tienen en estos momentos ganas de aventuras. El voto vasco y el gallego, con sus respectivas abstenciones, apuntan en una misma dirección: estabilidad. El talante de Urkullu y Feijóo, a quienes quizá tú y yo no votaríamos, incluye otro factor a considerar: moderación.

"Ni los votantes vascos ni los gallegos (ni los demás, supongo) tienen en estos momentos ganas de aventuras"

Todos deben tomar nota de estos resultados. Podemos, cuyos problemas genéticos han vuelto a salir a flote, queda fuera del Parlamento gallego y pierde la mitad de sus escaños en Euskadi. Veremos dónde llega la autocrítica que ahora reclama Iglesias, se supone que a sí mismo. Tampoco le vendrá mal una autocrítica al PSOE. Mejora levemente sus expectativas a nivel nacional, pero está perdiendo peso en la mayor parte de las comunidades, incluidas aquellas donde tiene estructura sólida, como Galicia, o raíces históricas, como el País Vasco. Aunque conserve poder local y autonómico, en buena parte de España ha pasado de ser gobernante o alternativa a quedar de número 3, mientras suben independentistas, nacionalistas o, simplemente, localistas. No es para presumir.

Y tendrá que autocriticarse a fondo Pablo Casado, cuyo retorno al aznarismo y –más difícil todavía– al mayororejismo ha metido al PP en un callejón sin salida. Lo de Euskadi, donde ha perdido cuatro escaños y ha regalado uno a Ciudadanos, se veía venir. El triunfo en Galicia, con un candidato ajeno a su liderazgo, también es un fracaso para él. De lo de Vox, alimentado por el empeño en combatirlo con sus propias armas, hablaremos otro día.