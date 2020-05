A estas alturas de la pandemia de la Covid-19 que nos ha tocado vivir, todos sabemos que además del coste sanitario, (tanto en vidas humanas como en recursos económicos dedicados a infraestructuras hospitalarias y médicas), tendremos que pagar otro coste social que vendrá de la mano del paro y de la precariedad económica en la que muchos ciudadanos se están viendo sumergidos a causa de ella.

El tejido productivo compuesto por pymes, micropymes y autónomos es el responsable de que la inmensa mayoría de ciudadanos puedan disfrutar de una economía que le permita consumir y disfrutar de bienes que a su vez, consiguen el fortalecimiento y crecimiento de las empresas. Es la rueda que mueve nuestra economía. Esta crisis ha paralizado el sistema y ahora toca estudiar medidas paliativas para la recuperación de esa economía que afectará de manera crítica a los trabajadores y en consecuencia repercutirá en la sociedad.

Al gobierno actual le toca estudiar las medidas que considere oportunas para todo el estado español y que serán mejor o peor, escasas o suficientes en función del color del cristal con que se mire, pero quienes vamos a vivir más de cerca las consecuencias directas del problema, los que podemos -con nuestro empuje particular- aminorar las secuelas, somos los municipios.

El municipio es la unidad fundamental de la vida social porque forma parte de nuestro hábitat más básico. En el municipio somos vecinos, somos colaboradores solidarios, compartimos y nos ayudamos, y por ese mismo motivo la responsabilidad de quienes tenemos en nuestras manos la administración y gobernanza es doble y más importante.

Quienes nos eligieron para gobernar el municipio esperan de nosotros que tengamos muy claro cuáles son los principios que rigen la economía y la ética política que permitirán que todo el engranaje funcione a la perfección.

Mi grupo del PAR en el ayuntamiento de la Puebla de Alfindén y yo personalmente, creemos que una manera de ayudar al pueblo y preservar su futuro es ayudando a las personas con algún tipo de precariedad o necesidad social sobrevenida por el problema de la coronavirus, y en segundo lugar (y en muchas ocasiones ligadas a los primeros) a comerciantes autónomos, pequeños empresarios que con sus negocios y empresas enriquecen social y económicamente a nuestro municipio. Así lo han entendido otros ayuntamientos parecidos al nuestro como Villanueva del Gállego, Sabiñánigo e Illueca, entre otros, articulando ayudas para impedir en la medida de sus posibilidades el debacle de la economía local.

Soy concejal delegado de Comercio e Industria en mi pueblo y cuál ha sido mi sorpresa cuando, presentando un paquete de medidas (discutibles y negociables, porqué no) en esa dirección, me encuentro con un muro de reticencias y piedras en el camino por parte de quien tiene que coordinar los avances y con el silencio cómplice de grupos como PP o Ciudadanos que consiguen dilatar en el tiempo -si no impedirlo- unas primeras medidas urgentes y necesarias.

Mi grupo y yo no queremos ser cómplices de la inacción que demuestran el resto de grupos, que no todos los concejales, porque sabemos que los vecinos son conscientes también de esta necesidad ya que son muchas las familias que dependen del comercio, de la hostelería, de los autónomos y de las empresas del polígono y que no sólo "no han ingresado" estos días, sino que además arrastran gastos fijos y otros más que necesitarán para volver a la actividad como pantallas, desinfectantes, ropa especial...

Nuestra obligación como gestores es velar por esa parcela de sociedad española que es nuestro pueblo. No hay que olvidar que la componen ciudadanos, comerciantes/empresas e instituciones y que cuando una parte se rompe, la sociedad cojea y cae.

Dicho lo dicho, cada cual que mire hacia donde su dignidad le deje. El sentido común de los ciudadanos hará el resto.