Vuelta al ‘coronacole’

Vuelta al cole con el peor panorama de nuestra historia reciente en el horizonte. Mi hijo no sé ni si va a poder empezarlo, que las guarderías a las que teníamos el ojo echado han decidido no coger a menores de un año. Eso sí, las bajas de maternidad y paternidad siguen durando las mismas escasas semanas.

Peor lo tienen los niños que ya llevan años matriculados y no saben si vuelven para quedarse o el panorama acabará siendo el del curso pasado. Y es que resulta que el plan que Celaá llevaba tiempo pergeñando con un comité de expertos al que nadie conoce (otro más) no es tan increíble como prometía... Una vez más, el pasotismo del Gobierno hacia todo lo relacionado con niños y pandemia es alucinante. Han pasado de ser supercontagiadores que no podían salir a la calle más que una hora (no olvidemos que los perros tenían barra libre de horarios) a que, con un buen hidrogel y jugando solo con un grupito, los niños sean medio inmunes. O igual es que el coronavirus se asusta en cuanto ve un colegio, como en las terracitas, paraísos de la inmunidad.

A los profesores no se les han dado los aplausos que merecían. Mi hermana, que da clases en Secundaria y Bachillerato, trabajó todo y más para que sus alumnos pudieran sacar el curso, pero una parte de la sociedad cree que dar clases online está tirado y se puede hacer sin quitarse el pijama. La faena es para los padres a los que les toca ocuparse de sus deberes. Como si el colegio fuera un campamento con monitores que entretienen a los niños mientras sus papás trabajan, y no el lugar en el que asentar su formación, columna vertebral del desarrollo social.

Tal vez por eso el objetivo de las autoridades haya sido garantizar las medidas higiénico sanitarias, que vale, pero ¿qué pasa con el impacto psicológico? Que te tomen la temperatura todos los días para ir al colegio o te pauten los niños con los que puedes jugar, como mínimo, despertará preguntas. De reforzar el apoyo psicológico en la escuela no me suena que haya dicho nada ninguna comunidad, esas que parecen pelearse por ver quién llega con los deberes mejor hechos, como si el virus y sus víctimas pudieran politizarse.

Con distancia de seguridad o sin ella, los niños van a tener que volver al ‘coronacole’. Supongo que la clave está en apostar por la confianza y no por el miedo, aunque a ver cómo se les explica después de que hayan pasado un confinamiento y las cifras de contagios sigan al alza. Les queda tomar nota, que los niños de hoy elegirán a los políticos del mañana. Ojalá al fin sean unos que construyan con más firmeza los cimientos de la educación que los de los bares y discotecas. Políticos que no vean la educación como la última de las tareas y sí como la puerta de salida de la pandemia de la ignorancia.