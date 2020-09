La segunda ola es culpa de los políticos

Un millón de muertos por coronavirus en el mundo. Treinta y siete millones de personas en la pobreza extrema. Y nuestros políticos peleándose en redes por ver quién es más culpable... Es vergonzoso, tanto como que al final siempre nos señalen a los ciudadanos, que montamos reuniones familiares por encima de nuestras posibilidades y ahora nos tienen que volver a confinar.

Si estamos de nuevo en la casilla de salida es porque a Gobierno y comunidades les entraron las prisas y se marcaron una desescalada a lo bruto. La responsabilidad de nuestros políticos antes de que llegara la segunda ola era reforzar la sanidad, no las vacaciones.

Todo vale por los Presupuestos, pero

de aplanar la curva que se encarguen

las comunidades

En Italia no están de recaída porque su gobierno invirtió 7.750 millones de euros en doblar las UCI, contratar 6.000 médicos y 24.000 enfermeros. Mientras, aquí se ampliaban terracitas y se ponía (poco) hidrogel en el metro. Resulta que nuestra sanidad pública no era tan buena, que la inversión es del 15% menos que la media de la UE. No faltan médicos (tenemos 3,9 por cada mil habitantes, la media está en 3,4), pero sí hay huecos en médicos de familia, claves en la Atención Primaria, a los que les sobran contratos temporales.

Además, hay diferencias entre comunidades, esas con las que el Gobierno se ha organizado mejor para las peleas que para los rastreos. Cada una tiene su propio comité de expertos politizado que hace que la credibilidad baile.

Mención aparte lo de Madrid, que Díaz Ayuso y su creatividad es de flipar, pero aquí intereses tienen todos y el del PSOE es ganar al fin Madrid. El Gobierno ‘salvador’ está siendo de lo más electoralista, que tiene pendiente el examen independiente de la gestión de la pandemia que se pidió en agosto, pero saca tiempo para indultos al procésy sacarse la foto con Bildu. Todo vale por los Presupuestos, pero de aplanar la curva que se encarguen las comunidades, como si descentralización y descoordinación fueran sinónimos.

Dejen de culparnos. Se acabó lo de tuitear #estevirusloparamosentretodos. Este virus lo tenéis que parar los que mandáis

Nuestros dirigentes, en lugar de dialogar en despachos, se lanzan pullas en Twitter para alegría de sus palmeros. Que hayamos normalizado esa crispación online (no olvidemos que la inauguró Podemos) es todo un triunfo del populismo y de la falta de competencia en el panorama político actual. La culpa es de la democracia, que es maravillosa porque permite que cualquiera pueda llegar a gobernar, pero eso también tiene un doble filo que hace sangrar en crisis como esta.

Supongo que es mucho pedir que nuestros dirigentes dejen a un lado sus intereses individuales y estén de una vez a la altura de la situación. Como mínimo, que dejen de culparnos, que nosotros ya hicimos lo nuestro quedándonos más de dos meses en casa. Se acabó lo de tuitear que #estevirusloparamosentretodos. Este virus ya lo tenéis que parar los que mandáis.