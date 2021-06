¿Sánchez quita las mascarillas por los indultos?

El próximo jueves se aprueba el despelote de barbilla para arriba. ¡Se acabaron las mascarillas! Bueno, solo en exterior, pero lo importante es que al fin vamos a poder estar solos en una montaña sin una FFP2 que proteja a los ratones de campo del contagio. Lo de la obligatoriedad del tapabocas en lugares solitarios tenía sentido el justo. El mismo que llegar luego a un garito petado en el que pasárselo bomba sin más protección que la de la inmunidad que parece que dan los gin-tonics.

En cualquier caso, bienvenido sea el cambio que significa que estamos más cerca del final de esta pesadilla. A los alarmistas que dicen que si es prontísimo y que en nada estamos como al principio... Primero, no están diciendo que nos pongamos a chupar barandillas. Segundo, nunca vamos a volver a lo del año pasado. Ahora tenemos vacunas y datos a favor de dar pasos. Otra cosa es que se haya decidido que hay que darlos justo el próximo sábado.

Los presidentes autonómicos habían pedido llevar el fin de las mascarillas al Consejo Interterritorial para que las comunidades pudieran hacerlo de forma coordinada. El Gobierno ha decidido que mejor el jueves en el Consejo de Ministros y por decreto, que es como se debe cambiar la ley de ‘nueva normalidad’, pero el paso previo habría significado buscar antes el consenso y este que Sánchez se lleve todos los halagos. Huele a cortina de humo para los indultos.

El presidente estuvo toda la semana pasada currándose la estrategia política con el círculo de economía hasta ganarse el apoyo de los empresarios. Otra cosa es que no tenga contento ni a los independentistas que reclaman la amnistía, pero esto de las mascarillas igual es el punto a favor que necesita con la sociedad. Lo que es seguro es que va a tenernos entretenidos para no darle vueltas. O quizás soy un malpensado y se me ha escapado el estudio científico que dice que el día guay para quitar las mascarillas es justo el 26.

El caso es que esto me lleva a pensar en cuántas de las decisiones que se han tomado durante la pandemia han respondido más a estrategia política que a criterio científico. Que hoy es Sánchez, pero de lo de poner y quitar normas al tuntún, con horarios de bares y aforos, por ejemplo, no se ha librado ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro.

Esta pandemia debería haber servido para que todos los políticos hubieran encontrado la manera de entenderse. En lugar de eso, se han extremado y han tirado de la politización de la salud. Cuando, con el tiempo, revisemos los juegos que se han traído unos y otros, nos va a dar entre vergüenza ajena y miedo, sobre todo porque las víctimas hemos sido nosotros. La mascarilla, no sé, pero lo que se tienen que quitar nuestros políticos son las ansias de poder y cambiarlas por las de gobernar. Para todos.