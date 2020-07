Los rebrotes de los jóvenes fiesteros

Cuando estábamos confinados y levantaron la mano con los paseos, me pregunté en Twitter por qué no podía salir con mi hijo y mi pareja a la vez. Tampoco entendía que yo tuviera un horario mientras para los perros había barra libre de salidas. El caso es que en las respuestas a mi tuit me llamaron de irresponsable para arriba. Al parecer, mi hijo de meses en el carrito era una bomba de contagio.

Dio la casualidad de que mientras estaba en casa aguantando insultos, un desalmado gritó "guarra" a mi pareja al verla en la calle dando de mamar a nuestro hijo. Conté lo que acababa de ocurrir en otro tuit junto con mi sensación de impotencia por no haber podido estar con ella. Los insultos fueron a más: que ahora también era un machista por querer defender a mi pareja de enfermos mentales.

Eché un ojo a los perfiles de mis atacantes. Muchas eran chicas que no se ofendieron porque a una mujer la insultaran al dar el pecho. También había chicos con "feminista" en la bio. Coincidían en la edad, entre diecimuchos y veintipocos, jóvenes en proceso de construcción de identidades a las que la familiar parecía hasta ofender, que no era el único padre al que insultaban. El caso es que hace mucho me saqué una carrera de Psicología a la que no me dediqué, pero recuerdo haber estudiado que en la adolescencia se busca a toda costa la diferenciación de la infancia. Incluso se llega a rechazar cuando la transición no se hace con mucha salud.

Psicoanálisis aparte, el origen de algunos de los 70rebrotes que aproximadamente tenemos ya en España (ya solo hay dos comunidades sin focos) fueron botellones y fiestas protagonizadas por chavales. En la carrera también me enteré de que en la juventud muchos tienen cero percepción de riesgo y la muerte está tan lejana que puedes jugar con ella haciendo puenting. Esto del coronavirus ha pasado de los 65 a los 50 años de media, y bajando, pero se repitió hasta la saciedad que solo mataba a los abuelos de las residencias (tanto como que los niños eran los grandes portadores) y ahora parece difícil convencer de lo contrario.

Además, que debería dar igual estar entre los de riesgo o no, que aquí a lo que se apela es a la responsabilidad social. El problema es que vamos todos como en grupos sueltos: chavales, los de los niños, los sin hijos, ancianos... Faltan cohesión, respeto y comprensión que aúnen a todos bajo el lema "sin los unos no funcionan los otros". Los de las fiestas sirven para dinamizar el consumo. Los de los paseos con los hijos, para que no les falte vitamina D y les puedan pagar las pensiones.

Los que también tenían su función eran los mayores que han fallecido en esta pandemia. Fueron la primera generación de la democracia que construyó una sociedad sin etiquetas. Una en la que todos somos necesarios.