Ley de vivienda: un triunfo de Podemos

Soy uno de los muchos parias timados por caseros caraduras que alquilan pisos a precio de oro. He hecho malabares para conseguir avales y pagar tres meses de fianza de casas que ni de coña valían lo que pedían, pero "es el mercado, amigo". Una vez me rebajaron 25 euros el precio y cuando llegué con la mudanza descubrí que por ese favor ya no tenía derecho a que el piso estuviera limpio ni pintado. Pasé por otro con un propietario que nunca podía arreglar nada, iba fatal de dinero el pobre, hasta que me subió el alquiler, forzándome a irme, e invirtió mi fianza (es que había puesto cuadros) en una reforma para sacar más pasta.

En década y media alquilando a gente que no solía declarar lo que yo pagaba, he sufrido todo tipo de abusos que he optado por olvidar, igual que los ahorros perdidos. Lo que nunca se me pasará es la sensación de impotencia ante propietarios que, pese a estar pagándoles la hipoteca y las vacaciones, te hacen sentir que eres tú el que les debe algo. Por eso aplaudo que hoy se apruebe el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.

Me sorprende que la regulación de alquileres cree polémica cuando los pequeños propietarios tendrán incluso beneficios fiscales. Otro tema son los grandes, esos que salen en la tele diciendo que tienen diez casas y a ver ahora qué hacen para ganarse el pan. No suelen contar que lo suyo era el alquiler turístico, ese que ha hecho que los centros de las ciudades dejen de ser barrios porque ya nadie puede vivir en ellos. En contra de esta ley solo va una parte de la sociedad a la que se le ha olvidado que somos justo eso, una sociedad.

Otra cosa es que Sánchez la fastidie al intentar apuntarse un tanto que, siendo objetivos, parece más de Podemos. El día que llegó a un acuerdo con sus socios morados sacó de la manga el bono del alquiler que no estaba en la proposición. El presidente alardea de que ese dinero es genial para que los jóvenes se independicen, pero lo cierto es que el experimento ha fallado otras veces, como las ayudas de 2017 de Garrido en Madrid. El cheque termina suponiendo un aumento del beneficio de los propietarios que aprovechan para subir el precio y que los inquilinos lo financien con el bono.

Me extraña que este dato lo tenga yo y Sánchez no. Otra cosa es que sepa que queda bien como titular populista, que ahora necesita de esos. Y es que Sánchez y su partido están nerviosos. Iglesias no era rival, lo sabíamos todos, pero resulta que Yolanda Díaz sí. Ese miedo al sorpaso es el eje de todo, que hoy es la vivienda, pero mañana la reforma laboral. No es solo cuestión de quién cierra los flecos, si Calviño o Díaz, sino de si el tanto se lo apunta PSOE o Podemos otra vez. Y es que en Moncloa ya no se sabe quién es el casero y quién paga el alquiler.