Si criticas a la izquierda, eres facha

Llegar hasta la fase 1 en Madrid nos ha costado más que encontrar mascarillas no defectuosas. En redes sociales, esas que el virus ha convertido en hervidero de extremos, me han tachado de irresponsable por alegrarme de subir un escalón y que mi hijo, nacido en plena pandemia, al fin pueda conocer a sus abuelos. Los dardos me han llegado de los mismos que hace unos días tuiteaban que había que acatar la decisión de los expertos para cerrar sin decir ni mu. ¿Ese criterio indiscutible del Gobierno ahora no vale para desescalar?

Lo que no sirve es el juicio de las experiencias individuales. Unos disfrutan yendo a librerías y otros en terrazas. Hay quienes quieren juntarse con su familia y también los que prefieren quedarse en casa como si siguieran en fase 0. Los únicos cuyas necesidades no son válidas son los que creen que estamos en fase 52 y se saltan la distancia social y la del respeto. Las de cualquier otro grupo que entran dentro de lo permitido sí lo son y ni las ganas de unos ni los miedos de otros pueden decidir lo que debe hacer toda la sociedad.

"Esta pandemia ha potenciado el virus de llamar facha a todo el que cuestiona si el Gobierno se ha equivocado"

El problema es que esta pandemia ha potenciado el virus de "conmigo o contra mí". También el de llamar facha a todo el que cuestiona si el Gobierno se ha equivocado con algunas de sus decisiones. Sánchez ha tenido aciertos, pero seguro que también errores y saber reconocerlos no te convierte en nostálgico del dictador ni en alguien menos de izquierdas, sino en fan del pensamiento crítico.

La que desde luego ha quedado visible es la metedura de pata histórica de la izquierda al rechazar la bandera. Vox se aprovecha de la vergüenza que debe dar la rojigualda a un buen militante de izquierda y convierte el símbolo de todos en la bandera de extremistas convencidos de que hacer manifestaciones mientras muere gente a diario es de lo más patriótico. No ayuda a dejarlos sin fuerza tomar sus caceroladas de "Cayetanas" como si los ricos no tuvieran derecho a protestar. Cada día se les suman más currantes porque los burgueses saben calentar a la clase obrera desde la Revolución Francesa. La ultraderecha ha encontrado la manera de hablarles de tú a tú mientras en Podemos se pelean por los ministerios y sus votantes tachan de fascista a todo el que pide crítica a la izquierda.

"De esta pandemia no vamos a salir mejores, sino más extremistas"

De esta pandemia no vamos a salir mejores, sino más extremistas como ha pasado con nuestros políticos "moderados". Casado se negó a dialogar con Sánchez porque no había test masivos ni luto oficial, Sánchez decidió que era más importante entenderse con Bildu que con el segundo partido más votado... Ojalá la fase 5 sea una en la que, en lugar de saltar ante las críticas, se tome nota. Una en la que los que mandan demuestran al fin que lo de #EsteVirusLoParamosUnidos también era un mensaje para ellos.