Carta a los Reyes Magos: traedme otros políticos

Queridos Reyes Magos: Este año he sido lo normal de bueno, aunque si me comparáis con nuestros políticos, igual gano por goleada. Lo digo porque, tras casi dos años de pandemia, los españoles somos cum laude en ponerle freno al virus, pero a ellos parece que las olas aún les pillan dormidos. Cuando la cosa empezó nos encerramos en casa, sin salir más que para hacer la compra que luego lavábamos con lejía. Los que teníamos niños no los sacamos a la calle, que al parecer eran superportadores, no como los de los perros que tenían inmunidad para salir de paseo... Nos pusimos la mascarilla, esa que al principio costaba una pasta (un saludo al cabrito que me vendió una por veinte pavos) en interiores, exteriores, la playa... En todas partes menos en las terracitas, paraísos Covidfree. A pesar de las incongruencias, hicimos todo lo que nos mandaron los que mandaban, sin rechistar. Ellos hicieron lo suyo, pero no fue suficiente porque aquí estamos, seis olas después, sacando tickets para ir a vuestra Cabalgata con aforo...

Les suena mejor avivar el miedo subrayando desde medios afines el fracaso del Gobierno, aunque así solo alienten el mensaje de los antivacunas

Igual es que era dificilísimo prever el coñazo que iba a dar la ómicron y es normal que a los políticos les haya dado la sorpresa. Ya pasó con la primera ola. Y con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta... Me da igual derecha que izquierda, las responsabilidades se reparten entre Gobierno y autonomías, y esas las tenemos de todos los colores. De haberla cagado en la pandemia no se libra ningún partido. Eso sí, la mayor incongruencia en esta ola se la ha marcado Sánchez con la vuelta a la calle de las mascarillas. Ha optado por pasar del criterio científico, que asegura que con distancia y aire libre su uso es cuestionable, para agarrarse a la política de gestos. Se ve que se está haciendo algo, ¿no? Tampoco pidamos que funcione... Y hay otros políticos a los que parece que tampoco les importa que las cifras disparadas de contagios no vayan a la par con las UCI. Les suena mejor avivar el miedo subrayando desde medios afines el fracaso del Gobierno, aunque así solo alienten el mensaje de los antivacunas.

Total, que a los que mandan traedles carbón. Se lo merecen

Total, que a los que mandan traedles carbón. Se lo merecen por esto y por la subida de la inflación, del precio de la vivienda y la factura de la luz. Lo otro que les podéis traer es un buen manual para gastarse los fondos europeos. Si lo veis imposible, igual es que lo que nos tenéis que traer a todos los españoles son otros políticos. Unos que, aunque no tengan las soluciones a los problemas, tampoco nos hagan responsables de ellos. Ideal si encontráis líderes que, en lugar de estar siempre a la gresca, buscan el diálogo con los otros partidos para guiar a una sociedad que cada vez es más plural.

Os dejo turrón, peladillas y una botella entera de licor que, aun siendo magos, lo tenéis difícil.