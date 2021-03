Carta a Díaz Ayuso: Madrid es la nueva ruta del bakalao

Al final te sales con la tuya y nos llevas a los madrileños con mascarilla a las urnas. Y todo porque casi ocurre algo en Murcia... A mí me da que el verdadero motivo es que las estimaciones de voto las tenías estudiadísimas, te veías ganadora y estabas esperando a la primera de cambio para soltarlo. No contabas con el giro de guion que coloca a Iglesias en el tablero de Madrid. Bueno, ni tú ni nadie que no fuera él. Qué vértigo ahora, eh...

Estuviste más acertada cuando, con Cataluña, apuntaste que unas elecciones en plena pandemia eran una irresponsabilidad. Ahora te has pasado al lado de los que parece que creen que para ir a votar hay inmunidad, un milagro que parece que también se da en el centro de Madrid. Ya que no te dejan que salgamos de la Comunidad, te he escuchado invitar a todos los madrileños a descubrir los barrios más castizos en Semana Santa. Está claro que, aunque tienes el despacho cerca, hace tiempo que no miras por la ventana porque esta pandemia ha convertido Madrid Central en todo menos bonito.

Han florecido las fiestas en pisos y lo otro que ha invadido el centro son franceses que vienen de fiesta a la permisiva capital

Hace unos meses decidí llamar al camión de mudanzas destino al otro lado de la M-30, después de que en el barrio castizo en el que vivía las terracitas crecieran como setas. También han florecido las fiestas en pisos, de esas que si llamas de madrugada a la Policía para que ponga orden te dicen que están desbordados porque no paran de cortar raves. Y lo otro que ha invadido el centro son chavales franceses que vienen de fiesta a la permisiva capital y están pedo por las calles desde el desayuno.

Madrid es la nueva ruta del bakalao en la que las normas se vuelven muy laxas si haces gasto porque lo importante es la economía. Invitas a descubrir un centro que ya no es de nadie de aquí, como cuentan los negocios que han sobrevivido a la pandemia, franquicias de esas que están en los centros despersonalizados de cualquier otra ciudad.

Ya no tengo claro si el resultado de las elecciones será "comunismo o libertad", pero a ver si el que venga esta vez puede gobernar para todos. La tendencia política general es la de creer que los que no votaron al ganador dejan de existir cuando asume el cargo. Para muestra, tu empeño en salvar a los que tienen bares y no pensar tanto en los más de 500.000 madrileños que se encuentran en situación de pobreza. Tiene pinta de que pocos de ellos son dueños de un comercio que ha echado el cierre.

Los madrileños sin bares ni tiendas necesitan políticas de recuperación

Madrid es mucho más que el centro. Los madrileños sin bares ni tiendas también necesitan políticas de recuperación. A ver si hay suerte y los candidatos a la presidencia contáis cuáles serán, que hacer campaña no es solo darse por ganador y criticar a saco al de al lado. Y ya sería la leche si el virus que contagia a los votantes deja de ser el del partidismo a ciegas y ataca el del espíritu crítico.