Las cadenas de Puigdemont

Junts no cede. De no haber un cambio sorpresivo, volverán a abstenerse hoy en la segunda votación para la investidura de Aragonés. El desacuerdo nada tiene que ver con la insufrible fiscalidad de Cataluña, o su atonía económica, ni siquiera con la mejorable gestión de la pandemia. Lo que JxCat exige es que siga mandando Puigdemont. Pretenden que el llamado Consell per la República, que solo se representa a sí mismo, lidere desde Waterloo la evolución del procés y encadene a los catalanes a los designios del prófugo iluminado. Una aberración democrática escandalosa.