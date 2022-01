El servicio Salud Responde para citas médicas en Andalucía, no responde. En las aplicaciones del teléfono para el mismo fin aparece: "Ha ocurrido un error, inténtelo más tarde". Los centros de Salud están colapsados, colas inmensas a las puertas de los mismos como yo nunca había visto en mi barrio. Fui a pedir una cita para consulta de atención primaria y fue desolador.

Hoy, si me permiten, les voy a hablar de lo que pasa en mi tierra, en aquella que labro.

Mientras una humeante taza de café me situaba de nuevo en el mundo, escuchaba en la radio que la Sra. Ayuso preparaba un viaje a Bruselas para denunciar el reparto de los fondos europeos. Intentará boicotear los fondos que permitirán a España recuperarse de la crisis, igual que lo intentó su jefe (o no), entonces se me vino a la cabeza el caballo de Atila.

La derecha, y concretamente el PP, arrasa con todo aquello que supone la recuperación, consolidación y desarrollo del modelo de bienestar en nuestro país. En Andalucía, durante tres años, el gobierno de derechas se ha lanzado de forma indecente a deteriorar los servicios públicos de bienestar con el objetivo de hacer negocio con ellos. El deterioro progresivo de los servicios de salud andaluces, provocado con una hábil sutileza, se muestra con una cara amable que dice una cosa pero que hace la contraria.

Y mienten constantemente a la ciudadanía porque no se sienten comprometidos con ella. Su compromiso es con determinados intereses económicos, y el deterioro de los servicios públicos de salud, que provocan con la falta de recursos humanos y económicos, no es más que el paso previo a la privatización para cumplir sus compromisos. Una perversión que genera desigualdad en la salud que, como dijo Ernest Lluch, es la más injusta de las desigualdades.

El presidente de la Junta de Andalucía se toma una cerveza mientras despide a 8.000 profesionales de la Sanidad y cierra centros de Salud. Pero claro, hay que tener memoria y recordar que este señor es del partido que intentó acabar con la universalización de la sanidad en nuestro país, recuerden cómo las personas inmigrantes o desempleadas perdieron derechos en cuanto a la atención sanitaria gratuita.

El colapso en los centros de Salud es el resultado de recortes y privatizaciones y obliga cada vez más a recurrir al sistema privado para poder hacerse una PCR o simplemente que nos atiendan. Y ya nos tienen donde querían, vulnerables y desprotegidos. Y ahí quería yo situarles porque no debemos permitirlo.

Estos días atrás leía un tuit del Embajador de España en la UNESCO, que mencionaba a Gregorio Peces Barbas y su concepción del adversario político: Hay que respetarlo, reconocerlo y dialogar. Y eso ha hecho el candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, en estos días.

Juan Espadas ha propuesto al Sr. Moreno Bonilla un gran acuerdo sanitario que avalan sindicatos, las asociaciones más representativas del sector y los ayuntamientos: Modernización de la atención primaria y de los servicios de Salud Mental, incremento de la inversión y del número de profesionales sanitarios y desarrollo de incentivos para la estabilización de las plantillas. Pero al Sr. Moreno Bonilla no le apetece sentarse con el líder de la oposición para ponerse de acuerdo, prefiere despedir a ocho mil sanitarios o plantear doce horas de trabajo a las y los médicos de familia.

La determinación del PSOE de Andalucía en cuanto a la defensa de la Sanidad Pública, tiene su raíz en la lucha por la igualdad, en el camino andado hacia una sociedad sin desigualdades a la que aspiramos, en los principios de universalización y equidad que impulsó Ernest Lluch, en la Ley General de Sanidad y que convertía el derecho a la salud en un derecho para todos y todas. Algunos tratarán de tacharlo de ideología, pues claro que sí, la ideología propone un modelo de sociedad y los y las socialistas proponemos un modelo de bienestar para la mayoría social. Por eso, vamos a combatir a la derecha y a defender el sistema público de salud con propuestas y con diálogo para poder avanzar.

Recordemos lo que el gobierno de Rajoy hizo con las y los trabajadores o con las y los jóvenes de nuestro país, es la derecha, que no nos engañen porque aún estamos a tiempo.

Son como el caballo de Atila que por donde pasa, no crece la hierba.