Broncano vs Osborne: lo que no será titular de su encuentro (y es relevante)

la pantalla como reflejo de nuestro tiempo

Bertín Osborne y David Broncano son más parecidos de los que el prejuicio puede hacernos creer. El éxito de ambos está en su naturalidad ante la cámara. En un plató, consiguen que parezca fácil lo difícil. Y, esta semana, los dos, se han encontrado en La Resistencia.

El programa de Movistar Plus se convirtió en una especie de reunión de dos Españas. Juntas, conociéndose, coqueteando con risas entre ellas. Porque en persona convivimos mucho mejor de lo que nos permite sentir la intensidad de las redes sociales.

Y de una broma de Broncano, salió un regalo. Y qué regalo. Bertín Osborne prometió una potrilla para David Broncano. Una potrilla de verdad. Pero en televisión el espectador ya duda de que sea verdad. Incluso Broncano se planteó varias veces durante la emisión si sería verdad. Él sabe que en la tele, a menudo, todo es apariencias. Sin embargo, la seguridad de Osborne no deja margen a la duda en el ojo del público. Broncano tendrá su potrilla. Bertín lo recalca, marcando su caballerosidad, nunca mejor dicho, mientras el programa se transforma en algo así como un divulgativo de equitación, hípica o lo que surja. Lo que también define la capacidad del cantante para trascender en la pantalla: convence a través de una campechanía que es fruto de que no le impone una cámara, está de vuelta de todo para hablar de todo.

Pero hay una condición latente para participar en esta entrevista. Y es que Bertín debe cantar una canción completa del disco que ha ido a promocionar. O nada. Así que canta 'Dos besos y medio'. Broncano, Castella y Grison salen del escenario y se queda Bertín cantando con sus músicos. La Resistencia cambia los colores de las leds y, de repente, muta en gala de 'Murcia, qué hermosa eres'. Aunque sólo a simple vista, pues esta actuación atesora la esencia original del programa: ejercer la televisión hasta las últimas consecuencias para que el show no se quede a medio gas, crucial en cualquier formato de entretenimiento y no tan habitual en la miedosa tele de hoy.

Si tienes que hacer un playback de Bertín Osborne no debes tener complejos a la hora de ejecutarlo. Por eso mismo, la realización de la actuación no infravalora el número musical y es perfeccionista: baila al compás del tema sin remilgos. Es más, está planificado cada plano para contar todo lo que pasa, como se hacía en los musicales de la tele de antaño: la reacción de los músicos, los brazos levantados del público, el plano volador con la grúa en el instante álgido del tema y la seducción a cámara de Bertín con su correspondiente zoom y la luz encendiéndose en su cara cuando empieza a mover la boca. Cada plano en una rigurosa armonía que evidencia un trabajo previo de planificación. No fueron a pillar improvisando, como podría parecer por el tono del formato. Al contrario, esta realización probablemente sea la mejor que vaya a tener Osborne en toda la promoción.

Lo que recuerda que, como insistía Chicho Ibáñez Serrador, la mejor improvisación es la que está muy ensayada. Y La Resistencia tiene una confección detrás que propicia que el caos de los delirios en escena luego quede bien reflejado y entendible. Es un programa que requiere estar bien despierto escuchando la grabación y son astutos incluso para girar el problema en virtud. De ahí que introduzcan con naturalidad en el propio devenir de la entrevista el nervio de que Bertín Osborne debe coger un tren a las 9 de la noche. Hacen al espectador partícipe de la trastienda del show. Es más, esa sombra de que puede perder el tren porque Broncano se enrolla se convierte en un hilo narrativo de tensión que planea durante todo el programa. ¿Llegará al AVE? Da igual que el formato se emita a las 12 de la noche y, como consecuencia, están evidenciando que se ha grabado a las 8 de la tarde. Juegan con la naturalidad, pero la juegan con el ingenio del guionista que crea tramas con los matices más que con el grueso de lo evidente y pronosticable.

Otra trama que abre el propio Broncano con intuición es cuando Bertín Osborne habla de su padre. El presentador pregunta por su nombre, Enrique, por su edad y hasta por dónde vive. "Por el Bernabéu", responde Bertín. Broncano no se queda en la superficie y va a dibujar el personaje a fondo con detalles de su vida. Lo que implica más la curiosidad del público. Así el padre de Bertín se coloca como un sutil, educado y respetuoso running gag que sirve a Broncano para presentar el momento musical con la mordacidad de gala de sábado noche que merecía: "Bertín, hijo de Enrique".

Y, por supuesto, los hilos narrativos también hay que cerrarlos. Después de cantar toda la pastelosa canción, Bertín huye hacia el AVE -que no sabemos si llegó a coger- y el programa corona el capítulo con una parodia de las despedidas de 'Mi casa es la tuya', donde Osborne lee un perfil (ñoño) del personaje que ha entrevistado. La corrosión de Jorge Ponce interpreta este texto resumen de Bertín como chimpún cargado de espíritu crítico que es el motor de la buena televisión: "Cuando vaya a Turquía diré 'ponme pelo en la cabeza como si fuera el pecho de Bertín'. Vaya pechote". Desenlace que, además y muy importante, relativiza al ornamental momento musical. Y es que en la tele -como en los artículos- los finales son tan decisivos como los comienzos para crear comunidad y que el público se quede. Aunque nadie se acuerde demasiado de ello porque se empieza a pensar que nadie llega al final. ¿Hay alguien ahí?