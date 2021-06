¿Y ahora qué?

No imagino la cara que se le quedó a Marchena, presidente de la sala del tribunal que enjuició el 'procés', al presenciar cómo los indultados salían de prisión, no solo sin mostrar arrepentimiento, sino reafirmándose en sus tesis. "La cárcel no nos pliega", vinieron a defender, mientras hablaban de represaliados, unos 3.000, según Junqueras, y pedían amnistía para todos, incluido un Puigdemont que no ha puesto un pie en España desde su huida nocturna en 2017 y que ahora se sitúa en línea de salida para nuevas medidas de gracia.

Rufián lo dejó claro ayer cuando le preguntó a Sánchez en la sesión de control que si se aprobaban por valentía o por necesidad

He de reconocer que no he sentido regocijo alguno con estas condenas y que incluso me parecieron excesivas. Sin embargo, creo que se celebró un juicio justo conforme a unas leyes que nos gusten o no, se aplicaron conforme estaban establecidas. Otra opción hubiera sido modificar el Código Penal en lugar de dejar al Tribunal Supremo en entredicho de cara a una UE que ya no sabe ni qué pensar de España. Dicho esto, y entrando en el porqué de los indultos, Rufián lo dejó claro ayer cuando le preguntó a Sánchez en la sesión de control que si se aprobaban por valentía o por necesidad. "Ayer hablaba de Fiscalía y hoy habla de política", le recordó Rufián al presidente, mientras dejaba en el aire que esta medida respondía más a los 13 votos de ERC que le son necesarios al Gobierno en el Congreso que a un afán de concordia.

Si algo quedó claro es que no hay plan b. Y, llegados a este punto, ¿ahora qué?

Rufián lanzó una pregunta clave: "¿Qué planes tiene el Gobierno con Cataluña?" A lo que Sánchez le respondió: "¿Qué planes tiene ERC?" "El que se somete a la sesión de control es usted", le espetó Rufián. El presidente le agradeció al diputado sus "amables palabras". Si algo quedó claro es que no hay plan b. Y, llegados a este punto, ¿ahora qué?