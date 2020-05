¿Qué tiene que pasar en España para que se unan los partidos? No lo hicieron el 11-M y ahora tampoco. Al inicio de la pandemia, se llegó a hablar hasta de Pactos de la Moncloa, mientras que a día de hoy apenas sigue en pie la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, que en el caso de la de Andalucía, ya ha saltado por los aires.

Estamos en un país donde han muerto 30.000 personas con Covid-19, a falta de cerrar el baile de cifras que ni en eso existe consenso; una España en la que la economía, que ya mostraba signos de ralentización antes del coronavirus, sigue rigiéndose por los Presupuestos de Montoro, prorrogados ya durante tres ejercicios y camino del cuarto. No hace falta ser una gran estadista para percatarse de que esas cuentas se diseñaron para un país en crecimiento, lejos del actual en el que se prevé que la deuda se dispare al 115% del PIB –debemos más de lo que valemos– y el déficit llegará al 10,34%, según Montero, que no Montoro.

En este contexto, se sustenta un Congreso cada vez más polarizado, que pasó de apoyar con 321 votos la primera prórroga del estado de alarma a hacerlo a duras penas en la quinta... los partidos están cada vez más distanciados, a sabiendas de que no existe una alternativa viable, en un Estado donde no es posible convocar elecciones a corto plazo y en el que los números no dan para una moción de censura por más vueltas que le den algunos/as al tablero.

Mientras, la sociedad está cada vez más enconada y, salvo el tímido intento de Cs de buscar lo que denomina ahora "política útil", que ya veremos cómo termina, no veo propósito de enmienda. ¿De verdad que, como dice la campaña, este virus lo paramos unidos?