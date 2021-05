Cuando una creía que nada podía ir a peor, la realidad va y demuestra que sí. Apenas superada la cuarta ola, y en vísperas de una quinta, Estado y autonomías vuelven a funcionar como si del ejército de Pancho Villa se tratase mientras los fallecidos por Covid-19 se cuentan aún por cientos.

El desconcierto no puede ser mayor y el ciudadano ya no sabe si hay restricciones para frenar contagios, si se impondrán otras nuevas y/o, en caso de hacerlo, quién las decidirá, si el Gobierno central, los autonómicos o el Tribunal Supremo. Y, mientras Sánchez y Casado se enzarzan en el Congreso con quién tiene cara de Zapatero y quién de Rivera, en la calle la población no puede estar más contrariada. Que el estado de alarma decaía el 9 de mayo era de sobra conocido, y que los contagios seguirían extendiéndose también. Era evidente que para afrontar esta situación solo había tres posibilidades: A) decretar un nuevo estado de alarma; B) cambiar la legislación; o C) no hacer nada. Se optó por la opción C.

"La inmensa mayoría, harta de estar en casa, se pregunta qué es lo que está pasando"

El Gobierno ha descargado la responsabilidad en las autonomías, que no quieren arriesgarse y asumir el coste que les supondría solicitar un nuevo estado de alarma, máxime después de que en Madrid se arrasara en las urnas con el lema de "Libertad".

Paralelamente, miles de jóvenes, y no tanto, se han puesto el mundo por montera y se han echado a las calles de España a festejar una hipotética libertad, que en ningún caso debe ser sinónimo de irresponsabilidad. Mientras, la inmensa mayoría, harta de estar en casa, con la boca tapada y cumpliendo las restricciones, se siente contrariada y se pregunta qué es lo que está pasando. Se alega que quedan 98 días para la inmunidad. ¿Nos parece poco?