La Villa que maravilla

En un país azotado por la Covid-19, en el que los grupos políticos no han logrado ponerse de acuerdo ni siquiera para organizar un funeral, existe un lugar, "allá donde se cruzan los caminos", en el que gobierno y oposición han sellado un acuerdo, incluso, por unanimidad.

Se trata de Madrid, donde se acaban de aprobar 350 medidas para paliar una crisis sin precedentes: la capital de una autonomía en la que ni en el propio Gobierno se ponen de acuerdo –ya no digo con la oposición– y de un país en el que no hay ni rastro de pacto, ni ganas de sellarlo.

Así, mientras en Madrid cinco formaciones políticas han suscrito los acuerdos de la Villa –que incluyen medidas económicas, sociales, de vivienda y culturales, entre otras–, en el Estado no están siendo capaces ni de honrar a las víctimas del coronavirus con un mínimo de armonía. Como muestra, el funeral organizado esta semana por la Conferencia Episcopal, al que no acudió el presidente del Gobierno, que se fue a Portugal, y contra el que parte de la oposición no ahorró en descalificativos por esa ausencia.

Paralelamente, el Ejecutivo está volcado en organizar otra ceremonia para el día 16, en este caso civil, en memoria de los fallecidos por la Covid-19 que, como mínimo, se merecen un funeral, católico o no, con consenso, sentido y compartido. Si Pericles levantara la cabeza...

Estas desavenencias se producen pese a la situación de emergencia en la que España está inmersa, ya no solo sanitaria y social, sino económica, a juzgar por las previsiones de la Comisión Europea que ya anticipa una caída del PIB de un 10,9 % este año, el segundo país de la UE que más se contraerá. Pues nada, ni con esas.