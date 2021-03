Iglesias: de los cielos a Madrid

En España, ajenos a la Covid-19, corren tiempos de mociones de censura y elecciones: Madrid se ha convertido en el epicentro de un rifirrafe político que ha hecho saltar por los aires cualquier atisbo de pacto nacional si es que alguna vez hubo intención de sellar uno. Como colofón, la salida de Iglesias del Gobierno.

No hubo más que presenciar este miércoles el inicio de la sesión de control al Gobierno para constatar que el coronavirus pasaba a segundo plano: "Ay, señor Casado, estamos en campaña", le espetó Sánchez al líder de la oposición apenas iniciado el debate. Ni Rufián se ha resistido a la contienda electoral.

En un contexto en el que por una vez parecía que Iglesias no estaba en el ajo, se metió de lleno al anunciar su salida de la vicepresidencia y dejar entrever que pasaba de querer asaltar los cielos a conformarse con la Asamblea de Madrid. Las dudas sobre la posibilidad de que UP no obtuviera el 5% de los votos el 4-M empujó a su líder a esta operación arriesgada, que le servirá para ir dando paso a Yolanda Díaz como referente de UP, pero, a priori, no para sentarse en la bancada de la oposición en la Asamblea de Madrid.

¿Quién se lo iba a decir a los de Murcia? Con todo ello, el tablero político, que se vaticinaba tranquilo tras las elecciones catalanasMás Madrid, se ha revuelto aún más y nos encontramos ante una Ayuso con unas expectativas de voto se han disparado tras la irrupción de Iglesias como candidato; un Más Madrid que prefiere seguir en solitario; un Gabilondo que no piensa bajar a la arena; un Cs -el outlet de la derecha, Rufián dixit– que no se sabe cómo quedará al final, y un Vox que tampoco. Y en estas estamos, queridos lectores.