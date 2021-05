En estos tiempos tan líquidos, que diría Bauman, sería pretencioso por parte del PP dar por sentado que la legislatura está agotada, teniendo en cuenta que es Sánchez el que tiene la potestad de convocar elecciones y que lo hará cuando más le favorezca.

Con un lenguaje más llano no se puede decir desde Moncloa: "¡Que esperen sentados!", espetó María Jesús Montero al ser preguntada por la mayoría absoluta de PP y Vox que les dan las encuestas en caso de elecciones. Más claro, el agua.

"El PP va a tener que sudar la camiseta para presidir España"

No pondría la mano en el fuego defendiendo que se agotará la legislatura, dada la rapidez con la que todo fluye, pero lo que sí tengo claro es que las elecciones se convocarán cuando le salgan las cuentas a Iván Redondo, lo que no ocurre en el momento actual: primero, porque el PSOE aún no se ha recuperado del 4-M, cuando una especie de nacionalismo surgido en Madrid elevó a Ayuso a los altares; y segundo, porque estamos a las puertas de un indulto a los condenados por el procés, que le pasaría factura al Gobierno en unas elecciones a corto plazo, no a largo. Cosas de la sociedad líquida.

Aunque las encuestas marcan tendencias y hasta Tezanos reconoce un ascenso del PP, Madrid no es extrapolable a Euskadi, y menos a Cataluña. El PP va a tener que sudar la camiseta para presidir España. Desde 1979, salvo en las escasas mayorías absolutas, el apoyo de los nacionalistas ha sido necesario para gobernar y, en el contexto actual, recabar su apoyo para el PP es difícil. Desde luego que su horizonte es mejor que hace un año, que el rifirrafe en el PSOE andaluz también les va a ayudar bastante, pero aún queda mucho partido por jugar, y si prefieren en lenguaje taurino, hasta el rabo todo es toro.