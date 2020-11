Diecisiete vacunaciones y una Navidad

No quiero ni pensar el guirigay que se va a montar en España cuando haya una posibilidad real de vacunación. Si no nos hemos puesto de acuerdo ni para comprar mascarillas, mucho menos ahora para aprobar un plan de actuación único que proteja a los españoles por igual sin distinción de territorios. Apenas el Gobierno se ha lanzado a la búsqueda de una estrategia de vacunación única, ya hay autonomías, como no podía ser de otra manera, que se han desmarcado de un hipotético acuerdo y eso que de momento solo hay anuncios sin más evidencias científicas contrastadas y publicadas. Ya veremos como acaba.

A este galimatías se suman las reticencias que a priori ya está mostrando una buena parte de la población, a lo que no ayudan ciertas actitudes empresariales como la del consejero delegado de Pfizer, que en el mismo día en que la compañía anunció que había sacado una vacuna, supuestamente aprovechó la subida en bolsa que provocó este avance y vendió el 62% de sus acciones que tenía en la empresa. A esto se le llama fe en su producto... estos días están proliferando vacunas para todos los gustos, precios y características... ante esta lluvia, la UE ya se ha garantizado 1.400 millones de dosis y España 140 millones. Más vale que sobre... (eso siempre).

Y aunque no hay atisbo de autorización inminente, no se puede negar que estas vacunas al menos han inyectado una buena dosis de optimismo a los mercados y ya de paso al consumo, que falta le hace, teniendo en cuenta que las Navidades son cruciales para que muchas empresas cuadren balances. Confiemos en que con tanta inyección, no nos volvamos a descuidar y vayamos de cabeza a una tercera ola.