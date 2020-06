Del 8-M al 24-J y los GAL

En el Congreso la vida sigue y ahora se enzarzan con los GAL, un grupo que protagonizó uno de los episodios más oscuros de la historia de España, que nunca debió existir pero que ya fue juzgado y condenado. Algo sucede en una sociedad cuando en plena pandemia en lugar de centrarse en lo sustancial, en cómo afrontar el coronavirus y la reconstrucción económica, se dedica a escudriñar lo ocurrido hace 40 años. ¿De verdad que están los tiempos para ello?

Con 9 millones de contagiados en el mundo, la OMS ha advertido de que la Covid-19 no es historia y hasta China ya no oculta su preocupación. Mientras, en la Cámara Baja, cada formación política sigue a la suya y clama unidad, sin distinción de colores, pero solo de puertas para fuera. De puertas para dentro, les preocupan las encuestas. Y en esas estamos, señor@s.

"Decía Tales de Mileto que en la confianza está el peligro"

En España, nos comportamos ajenos a la tragedia sin percatarnos de que lo que ha decaído es el estado de alarma, no el coronavirus, y de que un nuevo confinamiento está a la vuelta de la esquina. Todo ello en plena temporada de verano, en la que es vital el turismo y en la que un rebrote tendría consecuencias nefastas no solo sanitarias, sino económicas y sociales.

No existe vacuna ni tratamiento eficaz y estamos lejos de la inmunidad del rebaño, pero aun así subestimamos las medidas de protección. Después de meses de reproches sobre si el 8-M se preveía la epidemia o no, llegamos al 24-J (Noche de San Juan) con la certeza de que la Covid-19 existe y de que es peligrosa. Al menos ahora ya nadie podrá decir que no se nos ha advertido. Decía Tales de Mileto que en la confianza está el peligro... Pese a todo, en el Congreso pan y circo.